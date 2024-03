A Sant’Anna assemblea sul percorso di ampliamento di Cpc

È dedicata alla presentazione del progetto di ampliamento del comparto industriale produttivo e di servizi dell’azienda Cpc, l’assemblea pubblica in programma stasera alle 20.30 nella sala Polifunzionale di Quartiere presso il campo Botti in via delle Suore 441 a Sant’Anna. L’iniziativa fa parte del percorso previsto dal procedimento unico che si concluderà con la decisione del Consiglio comunale. Partecipano il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il dirigente del Servizio Rigenerazione e qualificazione della città pubblica e strumenti negoziali del Comune di Modena Barbara Nerozzi e alcuni componenti della giunta. Il piano di sviluppo produttivo e occupazionale dell’azienda rappresenta un investimento dal valore di 350 milioni di euro e comprende, per garantirne la sostenibilità, anche gli interventi a suo carico sulla viabilità della zona, insieme al parcheggio multipiano da 607 posti. Il piano verrà completato con un accordo operativo, in risposta all’avviso pubblico di attuazione del Pug, che dovrà prevedere de-sigillazione e la cessione completa al Comune dell’area dell’area ex Pro Latte (oltre 31 mila metri quadri, i primi 6 mila vengono ceduti già con la procedura dell’articolo 53) trasferendone le capacità edificatorie nell’area di via Delle Suore di proprietà di Innovative Solutions srl per la realizzazione di una struttura direzionale e alberghiera.