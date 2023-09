"A Sassuolo non li voglio"

Gli arrivi sono continui e quotidiani ma, una volta identificati, gli stranieri, famiglie, uomini, donne e bambini vengono distribuiti nei diversi centri di accoglienza del territorio. Molti profughi sono ora ospitati all’hotel Emilia, altri alle Costellazioni ma anche in diversi centri della provincia, tra la bassa e Riolunato, in Appennino. Ma c’è chi dice no, come Sassuolo. Il sindaco Gian Francesco Menani, infatti, sottolinea che a Sassuolo non saranno ospitati profughi. "Non li voglio e non ce li prendiamo – tuona Menani. Ribadisco la mia posizione contraria ad accogliere profughi. A mio avviso devono essere ‘inviati’ ai comuni che non ne hanno mai avuti o che non ne hanno: noi a Sassuolo abbiamo già fatto la nostra parte. La Caleidos, inoltre – spiega il primo cittadino - ha disdetto tutti gli appartamenti una volta che non vi erano più stranieri nel percorso di accoglienza: sono andati i vigili a fare un controllo e gli immobili non risultavano idonei". Menani fa presente poi come a Sassuolo non vi siano appunti edifici disponibili per l’accoglienza. "La mia amministrazione ha deciso di non accoglierne altri: non ci sono immobili da destinare all’accoglienza – rimarca – Domattina (oggi, ndr) si discuterà del tema nel corso della giunta dell’unione: ci sono tre minori da accogliere ma vorrei sottolineare che l’ulteriore accoglienza di minori prevede di farli seguire dai servizi sociali, in più occorre l’interprete e altri servizi da destinare e non abbiamo i mezzi a disposizione. A Sassuolo ci sono ancora una decina dei 64 profughi accolti inizialmente, ma non ne arriveranno altri".

Valentina Reggiani