A Sassuolo si va per Casiglie. Lambrusco Run a San Prospero

Dopo l’epilogo del trofeo del Frignano a Pavullo, ora la settimana podistica offre appuntamenti solo nel week-end, all’insegna delle corse non competitive e dal percorso decisamente pianeggiante.

Sabato pomeriggio la Guglia di Sassuolo ripropone la tradizionale "Andar per Casiglie", con due percorsi di 5 ed 11 km.; il ritrovo è in via Frati strada alta a Sassuolo.

Sempre sabato termina il giro a tappe delle isole Eolie, con il nostro Mattia Guidetti favorito dopo le vittorie nelle prime due tappe.

Domenica invece duplice appuntamento, per di più a breve distanza. La prima corsa è la "Lambrusco Run" di san Prospero, con ritrovo alla Polivalente. Quest’anno la corsa è solo non competitiva, ma offre la scelta fra ben 4 percorsi, dal mini di 3 fino al lungo di 13,3 km. È una gara ben organizzata che da quattro anni ha preso il posto del giro delle ville di san Prospero, con cui ha in comune parte del percorso.

Non lontano, a Concordia sulla Secchia e sempre domenica mattina, si correrà "Al gir dal Cunfin; prima edizione, ritrovo nel piazzale della sagra a Vallalta di Concordia; due i percorsi a disposizione, di 5,5 e 9 km.

Per volantini e maggiori dettagli come di consueto rimandiamo al sito www.modenacorre.it.

Giuliano Macchitelli