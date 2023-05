A Savignano il negozio ’Rompibolle’ promuove l’inclusione

Grande festa sabato scorso per l’inaugurazione di Rompibolle, il negozio nel centro di Savignano, in via Claudia 3640, che vende prodotti ecologici per l’igiene della persona e della casa. Si tratta di un’attività dall’alto contenuto sociale, perché oltre alla responsabile del negozio, Elena Perrone, vi lavorano quattro ragazzi disabili. E’ un progetto quindi rivolto verso l’inclusione e il sostegno a chi è svantaggiato. Per il taglio del nastro è intervenuto tra gli altri anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: "Complimenti all’associazione Magicamente Liberi (ideatrice del progetto, ndr) e alla sua presidente Romana Rapini, che ha fortemente voluto questa esperienza e ora punta a renderla sostenibile e replicabile altrove". Rivolto poi ai ragazzi disabili che gestiranno il negozio, il presidente ha continuato: "Non siete soli. Avete le istituzioni, a partire dalla Regione, al vostro fianco". La presidente dell’Unione e sindaca di Vignola, Emilia Muratori ha sottolineato che questa attività nasce "per rompere la bolla della solitudine e dell’indifferenza, per sostenere l’inclusione e la bellezza della diversità". Il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, ha aggiunto: "Questo piccolo negozio nasce da un grande progetto, ovvero quello di dare una possibilità lavorativa e un futuro ai ragazzi delle nostre comunità. Sono orgoglioso che abbia trovato la sua casa qui".

Marco Pederzoli