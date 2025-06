A Savignano un altro alloggio per ospitare ragazzi disabili

Maxi donazione da parte del Rotary club di Vignola, Castelfranco e Bazzano a favore della comunità locale. Durante la conviviale dell’altro ieri, infatti, la presidente del club, Elena Salda, ha consegnato un assegno di 5.000 euro all’Ant di Vignola e ha consegnato doni agli ospiti disabili della "Casa di Nello" di Savignano per un valore di oltre 2.500 euro.

Ospiti della serata, tra gli altri, anche la sindaca di Vignola Emilia Muratori, il sindaco di Marano Giovanni Galli (in qualità di assessore ai servizi sociali dell’Unione), il presidente dell’Asp Filippo Molinari, la direttrice dell’Asp Paola Covili e la presidente dell’associazione "Magicamente Liberi", Romana Rapini.

Durante la serata hanno raccontato le loro esperienze anche gli stessi residenti della Casa di Nello, ovvero dell’appartamento di via Abruzzo concesso in comodato d’uso gratuito all’Unione Terre di Castelli da Augusta e Luisa Soli, eredi di Nello Soli, che da un paio d’anni sta ospitando cinque ragazzi disabili per avviarli a una vita indipendente ma allo stesso tempo di condivisione e di gruppo.

Nel corso della serata, il sindaco di Marano Giovanni Galli ha inoltre annunciato che tra qualche mese questa esperienza, di fatto, raddoppierà. Sempre a Savignano, infatti, ma a servizio di tutta l’Unione, un altro appartamento con cinque posti sarà messo a disposizione per favorire un’analoga esperienza di indipendenza abitativa e di vita.

m. ped.