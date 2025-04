"A scuola col niqab? Richiesta preoccupante e intollerabile"

"Le richieste avanzate dalla famiglia pakistana sono un brutto segnale, preoccupanti e del tutto intollerabili in un Paese occidentale, ancor più se avanzate in un contesto scolastico". E’ quanto dichiara Ferdinando Pulitanò, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale e presidente provinciale di Fd’I Modena in merito alla richiesta, avanzata dai genitori di una bambina di 11 anni, di poter far frequentare la scuola media alla figlioletta con il velo integrale. I coniugi, residenti a Modena e di origine pakistana, infatti, lo scorso lunedì hanno chiesto un incontro alla presidente dell’associazione Time4Life, avvocato Elisa Fangareggi. In quel contesto mamma e papà hanno chiesto che la fondazione, che offre consulenze legali gratuite per le famiglie, facesse da ‘apripista’ affinchè anche a Modena le scuole ammettessero studentesse con il velo integrale in classe. I coniugi hanno sottolineato come, in un istituto superiore di Monfalcone ciò sia già realtà. "Reputo assurde e inaccettabili le richieste sul niqab per una bambina di 11 anni. Serve una ferma presa di posizione – tuona Pulitanò –. Spesso questi episodi rappresentano un campanello d’allarme per pratiche disumane che si manifestano in un silenzio buonista, anche nel nostro Paese. Pretendere che vada a scuola col volto coperto, chiedendo persino che venga identificata in una stanza appartata, rappresenta una palese violazione della dignità della donna, calpestata da contesti radicali religiosi che allontanano queste persone da una corretta integrazione. Ci aspettiamo una reazione ferma, chiara e unanime di condanna da parte di tutte le forze politiche e delle istituzioni. È dovere di una società civile tutelare i diritti fondamentali dei minori e impedire qualsiasi forma di sottomissione mascherata da cultura o religione" conclude Pulitanò. Ad intervenire è anche Maria Costi, consigliera regionale Pd e presidente della commissione Scuola, lavoro e giovani. "La scuola è uguale per tutti e ha le stesse regole per tutti – afferma –. A maggior ragione se parliamo di una bambina di undici anni che deve essere ‘trattata’ come tutti gli altri compagni. I bambini a scuola sono tutti uguali, con uguali diritti.

Gli studenti nelle nostre scuole devono essere tutti identificabili ed essere ‘soggetti’ allo stesso regolamento".

v.r.