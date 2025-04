A scuola con le piante: "Aumenta il benessere"

Cambia il volto e la percezione nelle classi dell’infanzia e primaria di Mirandola, dove già dall’anno 2024-25, è avviato un singolare progetto "A scuola con le piante", che vuole mutare l’ambiente scolastico e trasformarlo in un luogo, oltre che di apprendimento, anche di benessere e di educazione al rispetto dell’ambiente e della natura. Promosso dal CEAS (Centro di Educazione Alla Sostenibilità) "La Raganella", servizio del Comune di Mirandola, questo progetto coinvolge 1 classe della scuola primaria di Mortizzuolo e 5 sezione della scuola dell’infanzia di via Pietri, cui sono state donate dal CEAS 5 piante da interno da conservare dentro l’aula, organizzando anche lezioni tra le aule e i giardini scolastici curate dalle educatrici del servizio.

I risultati sono già evidenti: la presenza delle piante ha avuto numerosi benefici osservati dalle insegnanti e confermati da studi scientifici. Tra i principali effetti, la riduzione dello stress, un aumento della concentrazione e un rafforzamento della consapevolezza ambientale tra gli studenti. Questi benefici si uniscono ai miglioramenti estetici e al maggiore benessere all’interno degli ambienti scolastici.

Da quest’anno si fa un ulteriore passo avanti. In una delle classi coinvolte, la primaria di Mortizzuolo, è stato avviato un esperimento speciale che prevede l’inserimento di 60 piante nella classe 2E e l’installazione di un sistema per monitorare in tempo reale la qualità dell’aria e l’effetto delle piante sulla riduzione degli inquinanti indoor. Questo grazie alla collaborazione con il CNR Istituto per la bio-economia, rappresentato dalla dottoressa Rita Baraldi, ed a Coldiretti Modena che ha contribuito all’acquisto delle piante.

"Durante i nostri percorsi come educatrici ambientali – commenta Federica Collari del CEAS "La Raganella" - ci siamo spesso accorte di quanto gli spazi scolastici risultino impersonali, vissuti più come luoghi di passaggio che come ambienti accoglienti. Questo progetto rappresenta un’evoluzione del percorso denominato "A scuola in natura", che negli anni ha promosso l’educazione all’aria aperta". Prende le mosse dagli obiettivi dell’Agenda 2030 ed immagina una scuola nella quale si possa stare bene: stimolante, inclusiva, rispettosa dei tempi di apprendimento e ricca di bellezza.

"Il progetto – commenta l’assessora Marina Marchi - rappresenta un bellissimo esempio di come possiamo lavorare insieme per migliorare la qualità della vita e l’esperienza scolastica dei nostri ragazzi. Promuovere l’educazione alla sostenibilità e al benessere in ambienti scolastici contribuisce a rendere le scuole di Mirandola luoghi più accoglienti e dinamici".

