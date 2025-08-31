A scuola di Europa via alla Summer School su democrazia e clima

Il ruolo geopolitico dell’Unione europea e il rafforzamento della democrazia in un presente segnato da gravi conflitti internazionali; la gestione dell’immigrazione e dell’asilo in un tempo di crisi demografica; le sfide della sicurezza e lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale in relazione ai valori e ai diritti fondamentali; il progetto europeo per lo sviluppo sostenibile e il clima e il ruolo delle città nella governance delle sfide mondiali, con una riflessione sulla dimensione ’urbana’ dell’Unione. Si sviluppa attorno a questi argomenti di assoluta attualità l’ottava edizione della Summer School Renzo Imbeni, il corso di formazione avanzata sull’Unione europea che quest’anno cade nel 20° anniversario della scomparsa dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Modena, con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e la Fondazione Collegio San Carlo, e il sostegno della Fondazione di Modena, prende il via domani per poi continuare, con una dozzina di appuntamenti aperti al pubblico e quasi 40 relatori, fino a sabato 6 settembre.

I temi dell’iniziativa sono riassunti dal titolo “Europa 2025: da utopia a necessità” e nella prima giornata, dopo la cerimonia inaugurale del mattino (dalle 9, con i saluti istituzionali e la presentazione del corso), alle 15.30 interviene Romano Prodi con una lezione magistrale: ’Imparare dal passato per costruire un futuro’.

Gli incontri si svolgono tutti nella sede della Fondazione del Collegio San Carlo, in via San Carlo 5 a Modena, con un evento esterno a Bologna, venerdì 5, alle 17.30, a Palazzo Pepoli, dedicato al ruolo delle città nella governance delle sfide mondiali.