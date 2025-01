A scuola di legalità. Gli avatar danno consigli su come proteggersi da rischi digitali e mafie

Saranno ‘avatar’ di realtà virtuale a fornire consigli su come proteggersi dai rischi digitali, a informare sulle modalità con cui le mafie possono sfruttare le nuove tecnologie e a suggerire come prevenire e contrastare comportamenti criminali. Ma in ballo ci sono anche le condizioni di lavoro delle persone, a partire da casi di cronaca di caporalato, attraverso il ricorso al roleplay, l’attribuzione di ruoli per sperimentare in prima persona cosa si prova in determinate situazioni. Sono i focus dei nuovi progetti delle quattro scuole medie che saranno finanziati dal Comune di Modena, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la realizzazione di iniziative e progetti di promozione della legalità e contrasto alle mafie nell’anno scolastico 2024-2025.

Il bando, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale, pubbliche e paritarie, ha messo a disposizione fino a 4.000 euro a progetto, a copertura dei costi sostenuti da ogni scuola (al netto di ulteriori contributi ricevuti da altri enti e istituzioni). L’attività è centrata sulle tematiche ’Criminalità organizzata e sfruttamento lavorativo’ o ’Mafie, Metaverso e Intelligenza artificiale’, attraverso la produzione di un testo di massimo 4.000 caratteri (una ricerca o un testo giornalistico), di arti figurative varie (fotografie, disegni, manifesti) o elaborati multimediali (video, cortometraggi, podcast, brani musicali), eventualmente con associazioni e organizzazioni operanti nel territorio comunale. I contributi assegnati, che segnano 13.910 euro, saranno liquidati dopo la rendicontazione delle scuole entro fine luglio. "È importante diffondere la cultura dell’antimafia già a partire dalle giovani generazioni – evidenzia l’assessore alla Legalità, Vittorio Ferraresi – e per questo l’amministrazione comunale sostiene lo sviluppo di iniziative di educazione alla legalità attraverso il bando rivolto alle scuole. Questi progetti, che vedono gli studenti attivi in prima persona nell’approfondimento dei temi e nella creazione di elaborati, per i ragazzi saranno un’occasione di arricchimento che contribuirà allo sviluppo del loro senso civico, rendendoli più responsabili e rispettosi per la democrazia".

Le proposte, tre con progetti sul metaverso e uno sul caporalato, sono arrivate dalle scuole secondarie di primo grado Mattarella, Cavour, San Carlo e Paoli: hanno ottenuto da 80 a 100 punti. I progetti saranno patrocinati dal Comune e presentati in occasioni pubbliche. Gli elaborati inoltre saranno pubblicati in un’area dedicata del sito istituzionale. In particolare, la scuola Cavour ha presentato il progetto ’Intelligenza artificiale: la tecnologia combatte la mafia in rete!’; la scuola San Carlo ’Legalità, lavoro e flussi migratori: il Caporalato’; la scuola Mattarella ’Limes: oltre il confine digitale’, che prevede il coinvolgimento di tutte le classi dell’Istituto sul tema dei rischi del web legati alla presenza di mafie e le a scuola Paoli col progetto ’Paoli – Connessi alla legalità’.

