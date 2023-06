A scuola di teatro con Balasso "Insegno i tempi della recitazione"

‘Testo, corpo, voce’ è il nome del quarto e ultimo bando del 2023 pubblicato dalla Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di Emilia Romagna Teatro ErtTeatro Nazionale, diretta da Valter Malosti. Il corso è gratuito, si svolge a Modena da settembre a dicembre ed è rivolto a 15 partecipanti già formati in scuole e accademie eo con comprovata esperienza professionale. È possibile candidarsi fino a domenica 2 luglio per l’ammissione al percorso curato da Natalino Balasso, attore, comico e autore di teatro, cinema, libri e televisione. Attraverso l’approfondimento di tecniche e pratiche attoriali e drammaturgiche, il corso porterà alla messinscena de ‘La macchina comica’, in programma dal 27 al 31 dicembre in un teatro ERT a Modena.

Balasso come si struttura questo percorso?

"Alla base di tutto c’è lo studio dei meccanismi della comicità, partendo dai saggi di autori del passato, da Freud a Bergson, a Pirandello. Molti si sono occupati di come funziona la comicità. Il tema è affascinante perché la comicità lavora su uno dei bisogni fondamentali dell’essere umano, che è quello di ridere, di ridipingere la realtà che ci circonda per allentare la tensione di viverci dentro".

Un corso per comici?

"No, assolutamente. Si tratta di un corso per gli attori, per chi vuole fare teatro, rappresentare la commedia e capire i tempi della recitazione. Quello che il nostro corso si propone è smontare il motore della macchina comica e cercare di capire come funzionano i suoi meccanismi. Non è nostra intenzione formare attori per la comicità, né insegnare ‘come si fa’ a fare ridere, nessuno può farlo. La comicità è un fenomeno molto più complesso del divertimento, che coinvolge anche la fisicità, il movimento, lo stare sulla scena".

Sperimentazione, ideazione, improvvisazione: che legame esiste?

"Tre concetti molto legati alla comicità che si basa sulla sorpresa, sulla rivisitazione sempre nuova; una tecnica artistica su cui sempre si sperimenta. Ideazione: lavoreremo anche sul pensiero dell’arte della comicità. Come trasformare in comico anche un testo tragico, in un continuo lavorare di idee".

E l’improvvisazione?

"Uno degli aspetti fondamentali: è difficile fare comicità senza misurarsi con l’improvvisazione".

Su quali meccanismi vi concentrerete?

"I meccanismi della comicità non si presentano mai da soli ma si combinano".

Maria Silvia Cabri