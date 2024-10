A scuola di turismo green: "Così si conquista l’Europa"

Da lunedì riprendono a Fanano e da martedì a Pievepelago e Guiglia le nuove fasi per i Tavoli di lavoro sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile (Cets) per i Parchi dell’Emilia Centrale. "La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette -spiegano i promotori- è uno strumento metodologico ed un riconoscimento che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del Turismo Sostenibile. Gli obiettivi della Carta sono due: aumentare la conoscenza e il sostegno per le Aree Protette come parte fondamentale del nostro patrimonio, da preservare per la fruizione delle generazioni attuali e quelle a venire; inoltre migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione del turismo nelle Aree Protette, rispettando i bisogni dell’ambiente, dei residenti, delle imprese locali e dei visitatori". Sono previsti Tavoli di lavoro che serviranno per il rinnovo per il quinquennio 2025-2029 della Fase 1 della CETS, ed anche i Tavoli di co-progettazione dei pacchetti turistici della Fase 3. Sono invitati ai Tavoli della Fase 1 tutti gli operatori turistici che hanno già partecipato alle precedenti fasi della Cets, ma anche quelle imprese turistiche interessate a partecipare per la prima volta. Dopo gli appuntamenti di Fanano (lunedì alle 16.30 sala riunioni via Torre 1), Pievepelago (martedì alle ore 10 sala consiliare piazza V.Veneto 16) e Guiglia (martedì alle ore 16.30 al centro parco Fontanazzo), poi una ulteriore tornata di appuntamenti nella prima settimana di novembre (lunedì 4 a Fanano, martedì 5 a Pievepelago e Guiglia). Da questi Tavoli scaturirà la "Strategia per lo sviluppo del turismo sostenibile" e il conseguente nuovo "Piano di Azioni" da realizzare nel prossimo quinquennio, dopo l’approvazione in sede europea da parte di Europarc. I gruppi di co-progettazione riguardano invece la Fase 3 della Cets e sono rivolti alle imprese già certificate Cets Fase 2, e prevedono la creazione di pacchetti turistici nell’ambito di un Piano di Miglioramento e Collaborazione triennale derivante da un accordo tra Ente Parchi e singoli tour operator. Qui, dopo l’appuntamento fananese, i Tavoli proseguiranno con ulteriori appuntamenti a novembre e dicembre. Dal 2020 l’Ente Parchi Emilia Centrale ha intrapreso il "percorso Cets", la Carta promossa a livello nazionale da Federparchi e certificata a livello europeo da Europarc Federation. "Un impegno -dicono dall’Ente- condiviso con numerose Amministrazioni e operatori del settore turistico locale per diventare un vero e proprio "laboratorio di buone pratiche" legate alla sostenibilità".

Giuliano Pasquesi