A scuola fuori dalle aule: non ci ferma Nettuno

L’aspetto più significativo delle gite però, per noi, è quello della socialità. La gita è il momento perfetto, ideale, per rafforzare amicizie o scoprirne e crearne di nuove. Per noi ragazzi poi, che non sempre abbiamo la possibilità di viaggiare insieme, è anche un modo per imparare a vivere nel mondo senza i nostri genitori e ad adattarci a diverse situazioni, talvolta anche impreviste.

E, parlando di imprevisti… Il 20 aprile siamo partiti presto, da Prignano, con un bus diretto alla stazione ferroviaria di Bologna, per una gita a Napoli. Non immaginavamo cosa ci stesse attendendo.

Arrivati abbiamo scoperto che un treno merci, deragliato a Firenze, bloccava il passaggio agli altri treni, compreso il nostro. Ok, PANICO! Pensavamo di tornare tutti a casa, invece i prof. hanno saputo gestire la situazione con calma e positività, impartendoci un’importantissima lezione, dal vivo, sul momento: anche se qualcosa va storto, non bisogna arrendersi e lasciarsi abbattere! Così alcuni docenti si sono letteralmente attaccati allo sportello delle informazioni fino a quando non hanno trovato un altro treno che ci scariolasse a Napoli, gli altri ci hanno portati in giro per Bologna, una città bellissima da visitare. Alle 13:20, in men che non si dica, siamo riusciti a partire! Appena scesi dal treno già si respirava aria di mare, purtroppo causa il ritardo non siamo riusciti a vedere del tutto Pompei.

Il giorno seguente ci aspettava il centro di Napoli.

Striscioni e addobbi bianco celesti ci hanno accompagnati durante la camminata attraverso il Chiostro di Santa Chiara, la piazza del Plebiscito, la reggia di Napoli, i quartieri Spagnoli, con il caratteristico murales di Maradona, e altrove. Il tutto condito con una squisita pizza fritta da Zia Esterina Sorbillo e una sfogliatina da Scaturchio, un micro bar zeppo di ghiottonerie indicibili. Rientrati in hotel, abbiamo trascorso la nostra ultima notte in terra Campana. La mattina seguente ci siamo rifatti gli occhi con la Reggia di Caserta.

La nostra permanenza a Napoli, a questo punto, era terminata e siamo rientrati senza alcun imprevisto a casa, arricchiti da un sacco di risate, di bei momenti e di una nuova consapevolezza: a noi, non ci ferma Nettuno!!!

Classi IIA, IIB, IIIA

Ic Berti di Prignano