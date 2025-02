"A scuola in ritardo per gli autobus"

"Utilizzo i mezzi per andare a scuola ma almeno due volte a settimana arrivo in ritardo per colpa dei bus – dice la studentessa Cristina Cerneleano –. Gli orari sono sempre indicativi: i bus non passano praticamente mai puntuali e capita che saltino anche le corse. Insomma, inaffidabili.

Quando esco da scuola mi capita spesso di non riuscire a prendere il pullman per quante persone ci sono già sopra. Si aprono le porte alla fermata ma lo spazio sul bus è talmente poco che non riesce a salire nessuno. E la sera evito direttamente di prenderlo, preferisco farmi accompagnare con la macchina".