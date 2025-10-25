A scuola in sicurezza. I bimbi si fanno strada: "Una viabilità a colori"

Con l’iniziativa ‘Street for Kids’, ieri mattina migliaia di bambini hanno invaso le strade di circa 500 città d’Europa con girotondi, pedibus, bike to school e momenti di festa. La manifestazione internazionale nasce con l’obiettivo di chiedere alle istituzioni di rendere le strade urbane più sicure per i bambini, favorendo spostamenti sostenibili da e verso la scuola e prevedendo, quando possibile, la chiusura temporanea o permanente al traffico motorizzato durante gli orari di ingresso e uscita degli alunni.

Anche a Modena, grazie al contributo dei Genitori Ecoattivi, cinque scuole primarie hanno aderito all’iniziativa Street for Kids: le Bersani di Albareto, le Leopardi, le Graziosi, le Rodari e la scuola EducatioNest – quest’ultima comprende anche infanzia e secondaria di primo grado –. Alle Bersani e alle Rodari si è rinnovato il consueto appuntamento del pedibus del venerdì, mentre alle Leopardi l’esperienza ha rappresentato una piacevole novità, con tanti bambini e genitori che hanno partecipato al ‘micro pedibus’. Grande entusiasmo anche per i bambini di EducatioNest che sono stati protagonisti del ‘bike to school’ per le vie del centro e che, prima di raggiungere la scuola, sono stati ospitati dalla Ciclofficina per provare le bici cargo.

Alle Graziosi si è svolta la sperimentazione più significativa di questa edizione: oltre al Pedibus, infatti, è stata temporaneamente chiusa al traffico via Carbonieri, che per l’occasione si è così trasformata in una strada scolastica.

"L’iniziativa di ieri – spiega Antonio Tomeo, del comitato genitori, e referente dei Genitori Ecoattivi – è stata molto positiva: bambine, bambini, genitori e maestre hanno camminato insieme fino a scuola, giocando e colorando la strada con i gessetti. Per la prima volta abbiamo sperimentato una vera strada scolastica davanti all’ingresso dell’istituto: col supporto della polizia locale, infatti, via Carbonieri è stata chiusa al traffico durante gli orari di punta, cioè l’ingresso e l’uscita. È stata un’occasione preziosa per riappropriarsi dello spazio davanti alla scuola e viverlo in sicurezza in un contesto libero dal rumore, dall’inquinamento e dai pericoli del traffico".

Secondo il referente, questa iniziativa può essere il primo passo per avviare un cambiamento e donare ai bambini delle Graziosi spazi più sicuri e vivibili.

"Adesso – prosegue Tomeo – l’obiettivo è organizzare il pedibus almeno una volta al mese e, nel tempo, realizzare una vera e propria strada scolastica davanti alle Graziosi, dove la situazione è particolarmente critica. Abbiamo avviato un dialogo con l’amministrazione comunale, si è dimostrata disponibile".

Benché l’iniziativa sia stata positiva e a livello locale l’attenzione alla tematica sia crescente, per Davide Paltrinieri, vicepresidente della Fiab di Modena, bisogna ancora fare molta... strada. "A luglio – spiega Paltrinieri – il Comune di Modena ha avviato i primi interventi per la realizzazione di zone quiete scolastiche in tre plessi. Si tratta di un primo passo importante, ma da solo non basta: mancano un chiaro cronoprogramma sulle prossime scuole coinvolte e linee guida precise per creare vere zone scolastiche, che non si limitino alla chiusura del traffico ma prevedano nuovi spazi pubblici fruibili con arredi urbani o, ad esempio, giochi disegnati sul pavimento".