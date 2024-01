A Spilamberto le premiazioni del trofeo Challenge

Si svolgerà questa sera a Spilamberto la serata di gala per le premiazioni del trofeo Modenese 2023 Challenge organizzata dall’Uisp Modena con la collaborazione delle società appartenenti a tutto il territorio. In totale saranno premiati ben 75 atleti delle varie categorie master sia del ciclocross che del mountainbike al termine delle nove prove in programma.Ospite della serata sarà l’olimpionico di Los Angeles Claudio Vandelli.La coppa del Trofeo Modenese quale miglior società ha visto dominare la compagine reggiana del New Motor Bike che ha preceduto i team modenesi BHS Fiorano e La Bottega di Casinalbo.Durante la serata condotta da andrea ContiUn premio speciale sarà consegnato a due veterani Mario Bevini e Silvano Croci.pluripremiati tricolori negli anni ‘80.

a.g.