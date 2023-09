A Spilamberto torna Mast Còt: scopri i segreti del Balsamico e i percorsi enogastronomici

Torna anche quest’anno a Spilamberto, domani e domenica, l’appuntamento con Mast Còt, la manifestazione che porta in piazza e celebra uno dei momenti fondamentali necessari alla preparazione dell’aceto balsamico tradizionale: la cottura del mosto. A presentare l’edizione 2023, ieri sono intervenuti il Gran Maestro della Consorteria dell’Aceto balsamico tradizionale di Modena, Maurizio Fini, assieme al sindaco Umberto Costantini e alle assessore Stefania Babiloni e Carlotta Acerbi. Costantini ha sottolineato che "si mette in piazza un rito che viene fatto da millenni nelle nostre famiglie", mentre Fini ha insistito sul valore di "perpetrare la tradizione", riflettendo inoltre: "Assisteremo alla cottura di quel mosto che diventerà aceto balsamico tradizionale tra 20 o 25 anni". Babiloni ha richiamato l’attenzione anche sulle iniziative collaterali, come gli assaggi che saranno proposti ai visitatori grazie a ’Stuzzicalamberto’ (acquistando un ticket si potranno provare tante prelibatezze), mentre Acerbi ha evidenziato che tutti i week-end di ottobre Spilamberto ospiterà eventi.

Note tecniche: saranno 12 i paioli presenti. I mosti cotti rimarranno inizialmente in Consorteria, per poi rincalzare 25 acetaie comunali della provincia.

m.ped.