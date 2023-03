A suo nome 240 auto utilizzate dai ladri Prestanome denunciato: stava per espatriare

Risultava essere stato proprietario di ben 240 autovetture, alcune delle quali già sottoposte a sequestri finalizzati alla confisca, essendo state utilizzate per commettere reati. Infatti l’uomo – è emerso dalle indagini – fungeva da prestanome per bande di ladri che si servivano dei veicoli intestati all’indagato proprio per compiere furti.

Il giovane, un rumeno residente a Carpi, è stato individuato mentre stava per lasciare il Paese e denunciato.

Tutto ha avuto inizio nell’ottobre dello scorso anno, quando una pattuglia della polizia locale dei Comuni di Gabicce Mare e Gradara (Pesaro) aveva fermato un’auto con a bordo tre cittadini serbi. A seguito di una perquisizione, a bordo della vettura erano spuntati diversi attrezzi, ovvero cacciaviti, piede di porco, guanti e torce classici del ’kit del ladro’. I tre, di cui uno clandestino, erano stati così denunciati per il possesso di oggetti da effrazione.

Nel corso degli accertamenti era emerso come l’auto risultasse intestata al rumeno residente a Carpi, un 33enne che – di fatto – risultava totalmente sconosciuto al fisco nonostante fosse titolare di una partita iva per la commercializzazione di autoveicoli che gli permetteva di accedere ai benefici della cosiddetta Legge ’DINI’ del mini-passaggio, con un danno all’erario stimato superiore ai 150 mila euro. Il rumeno, tra l’altro, risultava essere già finito al centro di un’attività che lo vedeva indagato per delle fittizie residenze tra Ravenna, Faenza e Cesenatico, volte ad ottenere il rilascio di numerose ’targhe prova’.

Mentre il giovane risultava irreperibile, gli investigatori avevano chiesto un blocco anagrafico da inserire nelle banche dati della motorizzazione e del PRA, al fine di impedirgli di acquistare nuove auto. La segnalazione di ’prestanome’ era stata poi estesa anche alla Camera di Commercio. Gli agenti al termine dei difficoltosi accertamenti effettuati insieme ai colleghi della P.G. della Polizia Locale di Carpi e ai colleghi di Gorizia, alla fine sono riusciti ad individuare il 33enne alla fermata dell’autobus proprio a Gorizia, intento a lasciare il paese per espatriare in Slovenia. Il giovane è stato denunciato per falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale indotto in errore e truffa aggravata ai danni dello Stato.

