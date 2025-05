A tavola sotto le stelle: "Una cena in piazza Roma tra solidarietà e tradizioni"

Cenare in piazza Roma davanti al Palazzo Ducale degli Estensi ha un fascino speciale. E’ un luogo di ritrovo per i modenesi fin dal Trecento, quando al posto del Palazzo c’era una roccaforte medievale e lo sarà anche durante i secoli di Ducato Estense. Ma non solo, è una piazza da sempre connotata alla tavola; chi non ricorda il ristorante Oreste, dove sedettero ben tre Premi Nobel, o il Borso d’Este, che nei primi anni ’80 accolse a cena il gruppo degli U2, al massimo fulgore. Un luogo restituito alla città, dopo essere stato per decenni un parcheggio, scelto non a caso da Confcommercio, per festeggiare una doppia ricorrenza, con una cena per 250 ospiti, che avrà luogo sabato 17 maggio alle ore 20. "Sarà una grande festa – afferma Davide Forghieri, presidente FIPE-Confcommercio Modena e vicepresidente del Consorzio Modena a Tavola – un’iniziativa popolare, inclusiva, solidale e profondamente etica, che si pone come obiettivo la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità, per onorare l’Arte del Convivio e il vivere assieme". Un’iniziativa che pone l’accento sui valori e il ruolo della ristorazione, dell’agro-alimentare e dell’ambiente, in un appuntamento interamente plastic-free. "Siamo a fianco di una ristorazione che riesce ad essere portatrice di questi valori – ha affermato l’assessore Zanca –. Quando una comunità riesce ad essere unita promuovendo l’inclusione, la solidarietà, l’ambiente e le ancestrali tradizioni culinarie è una comunità viva".

La tavola unisce e non c’è modo migliore per festeggiare la ’Giornata della ristorazione’ e l’80° di Confcommercio Modena. "’A cena in Piazza Roma’ – sottolinea Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio Modena – sarà una straordinaria occasione di marketing territoriale e di promozione turistica per la città. Grazie anche ai diversi partner, alla Regione e al Comune, al cui assessore Zanca va un ringraziamento particolare". Un’iniziativa che al piacere della buona tavola unisce anche la solidarietà: 5 euro di ogni biglietto saranno devoluti a ’Porta Aperta’: "Siamo grati a Confcommercio Modena e a tutti gli sponsor della cena per la fiducia nei confronti di Porta Aperta e del nostro operato" afferma Alberto Caldana, presidente di Porta Aperta Modena. Spazio anche alla musica, grazie alla celebre violinista Eleonora Montagnana, che accompagnerà la cena, con una performance live, spaziando dalle sonorità classiche a quelle più moderne. "Un ringraziamento speciale – afferma Alberto Crepaldi, segretario generale di Confcommercio – va a tutti i nostri preziosi partner: ai Consorzi (Tutela Lambrusco, Parmigiano Reggiano, del Prosciutto di Modena, Tutela Aceto Balsamico di Modena, Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Modena a Tavola), a Modena con Gusto, al marchio Tradizione e Sapori della Camera di Commercio, a Modenatur, a Caffè Molinari, a Dolcem, ad Ecozema, a Forno Moreno, alla fioreria Ivy Balloons & Blooms Bar, a Vania Franceschelli dell’Ordine del Nocino e al Gruppo Hera che metterà a disposizione la sorgente urbana".

Luca Bonacini