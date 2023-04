A tavola tutto esaurito "Voglia di festeggiare più forte dell’inflazione C’è un boom di turisti"

di Valentina Reggiani

Una Pasqua col botto. Sono tantissimi i turisti arrivati in questi giorni in città, soprattutto da diverse parti di Italia. Ma sono numerosi anche i cittadini che hanno prenotato con largo anticipo il loro posto a tavola: il risultato è che i locali della città e della provincia risultano tutti esauriti. "Le prenotazioni stanno andando bene – commenta Stefano Corghi, titolare dell’Osteria Santa Chiara e del Luppolo e l’Uva – Per Pasqua c’è un grande afflusso anche di turisti e ho predisposto un menù alla carta, aggiungendo anche qualche piatto pasquale. Rispetto allo scorso anno sicuramente ho visto un aumento di turisti, anche di italiani provenienti da città limitrofe come Veneto e Lombardia. Diciamo che siamo soddisfatti".

Luca Marchini, chef dell’Erba del Re sottolinea come sicuramente ci sia stata una grande ripresa. "Dobbiamo fare il nostro dovere ora: la gente deve tornare a casa e dire ‘wow’, non possiamo permetterci di sbagliare. La gente ha voglia di uscire e ci sono tanti stranieri che hanno voglia di fare viaggi enogastronomici: il risultato è che Modena è più viva che mai. Noi però abbiamo deciso di tenere chiuso per restare in famiglia, ma di richieste ne ho avute tantissime. In giro sicuramente la gente è tanta".

Sandro Fazio del noto ristorante Antika Moka conferma come le prenotazioni di Pasqua vadano alla grande. "Abbiamo registrato il tutto esaurito sia a pranzo che a cena. In realtà negli ultimi anni la richiesta per il pranzo di Pasqua è sempre stata molto buona; abbiamo esaurito i posti da circa due mesi e abbiamo deciso per un menu’ fisso per tutti; una degustazione dedicata alla Pasqua".

Lieta festività anche per Gerardo Comentale, pizzaiolo del ristorante Aragosta di Sassuolo, primo ristorante in Emilia Romagna a ricevere di recente una stella dalla guida dello Chef di pizza stellato conferma il trend: "Abbiamo il pienone – spiega – la gente ha iniziato a prenotare tavoli già due mesi fa. I clienti affezionati anche da più tempo e siamo assolutamente soddisfatti. Durante le festività pasquali la crisi non si sente: le persone hanno bisogno di uscire e dedicarsi qualche momento insieme, degustando buon cibo sedute allo stesso tavolo. Proporremo più che altro piatti di pesce ma anche le classiche specialità Pasquali nel segno della tradizione italiana".

A fare il punto sull’offerta turistica a Modena è Mauro Rossi, presidente Provinciale Confesercenti che ha confermato come si stia lavorando tantissimo anche grazie ai numerosi turisti arrivati in questi giorni a Modena. "Come negli altri anni le prenotazioni hanno raggiunto numeri importanti e a Pasquetta va ancora meglio. Ci sono tanti italiani quest’anno, molti milanesi, torinesi, veneti, ma ci sono anche moltissimi tedeschi, francesi, spagnoli e registriamo presenze anche di alcune famiglie dell’Est Europa. Diciamo che Modena è stata scelta quest’anno come città da visitare e da vivere e nonostante gli aumenti dei prezzi, le persone comunque alla Pasqua non rinunciano, complice anche la temperature gradevoli di questi giorni. Un ottimo risultato per la nostra città che sicuramente fa ben sperare anche per il futuro: Modena è sempre più apprezzata come meta di visita. Anche per il giorno di Pasquetta abbiamo tantissime prenotazioni e ci aspettiamo che arrivino ulteriori richieste dell’ultima ora, gente che magari decide all’ultimo momento cosa fare. Insomma, una Pasqua alla grande".