A teatro ’Le serve’, il capolavoro di Genet con la regia di Cruciani

Appuntamento oggi alle 16 al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia con ‘Le serve’, il capolavoro di Jean Genet con la regia di Veronica Cruciani (nella foto), che dirige sul palco, nel ruolo della Signora, l’attrice e icona queer Eva Robin’s e, nei panni delle bonnes, le serve appunto, le talentuose Beatrice Vecchione e Matilde Vigna. Liberamente ispirato a un fatto di cronaca che scosse l’opinione pubblica francese negli anni Trenta, il testo è un perfetto congegno di teatro nel teatro che mette a nudo la menzogna della scena. "Con un quotidiano rituale pagano – racconta la regista Cruciani – le due Serve indossano gli abiti e imitano gli atteggiamenti della Signora, nel tentativo inutile di esorcizzare la propria frustrazione di subordinate. A turno recitano la sua parte, esprimendo quindi il loro desiderio di essere lei, e interpretano la parte l’una dell’altra, passando dall’adorazione al servilismo, fino alla violenza. Un crudele gioco, una fallimentare ripetizione magica, il riflesso deformato del mondo dei padroni, che le Serve adorano, imitano, disprezzano. Desiderano essere la Signora, aspirano a un modello che è il risultato di credenze, rappresentazioni indotte dalla struttura sociale". Cruciani ambienta la vicenda in una città contemporanea, riflettendo sui temi attualissimi del potere e del genere. "La rivolta delle Serve contro la padrona – prosegue la regista – non è un gesto sociale, un’azione rivoluzionaria, è un rituale. Questo rituale è l’incarnazione di una frustrazione: l’azione di uccidere l’oggetto amato e invidiato non potrà essere portata a compimento nella vita di tutti i giorni, quindi viene ripetuta all’infinito come un gioco".

Maria Silvia Cabri