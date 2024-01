A teatro nel segno della memoria: "Sul palco tante testimonianze"

Il Comune di Savignano sul Panaro ricorda il 27 gennaio 1945, Giornata della Memoria, con un’iniziativa a teatro e incontri con il sindaco nelle scuole del territorio. Sulle orme degli anni passati, continuano le testimonianze di chi ha vissuto direttamente o attraverso la storia della propria famiglia le persecuzioni nazifasciste. Mercoledì alle 21 al teatro La Venere interverrà la storica Francesca Panozzo a presentare il suo libro "E’ presa la decisione di espatriare – storia di una famiglia ebraica tra persecuzione e dopoguerra". Il libro racconta le vicende della famiglia Sinigaglia, di origini ebraiche. È una storia che narra di come sia facile rimanere improvvisamente esclusi da quella che la maggioranza ritiene essere la "quotidianità familiare": perdere, nel giro di pochi anni, diritti che si credevano acquisiti, ritrovandosi soli, braccati, in fuga. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti gli interessati. Anche nelle scuole savignanesi si terrà vivo il ricordo di quegli anni tramite letture dedicate ai ragazzi delle scuole primarie e con la visita del sindaco Enrico Tagliavini e dell’assessora all’istruzione, per la consegna a ragazze e ragazzi di piccoli lumini, simbolo della "luce della memoria".

m.ped.