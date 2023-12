A Vignola cambia giorno la plastica

Anche in provincia, nei territori serviti da Hera, i servizi di raccolta porta a porta di Natale e Capodanno non verranno sospesi ma subiranno le variazioni (anticipi o posticipi) già riportate nei calendari in possesso degli utenti. In alcuni comuni, invece, sono previste variazioni. In particolare a Vignola, nelle zone residenziali contraddistinte dai colori verde e grigio, la raccolta della plastica inizialmente prevista martedì 26 sarà anticipata a sabato 23 così come quella di Capodanno che sarà effettuata il 30 dicembre anziché il primo gennaio. A Savignano, nei quartieri in cui vige il calendario rosso, la raccolta dell’organico slitta da sabato 23 a martedì 26 e da sabato 30 a martedì 2 gennaio. La raccolta della carta di martedì 26 dicembre verrà anticipata a sabato 23, mentre il ritiro del vetro sarà effettuato sabato 30 anziché martedì 2 gennaio. Nella zona a calendario giallo, invece, il vetro sarà raccolto sabato 23 dicembre anziché martedì 26; l’organico slitta da sabato 23 dicembre a martedì 26 e da sabato 30 dicembre a martedì 2 gennaio; mentre la carta sarà raccolta sabato 30 dicembre anziché martedì 2 Gennaio A Castelnuovo, nella zona industriale e artigianale (Zai) e in centro storico il ritiro dell’organico sarà effettuato il 26 dicembre anziché il giorno di Natale. Infine a Marano e a Guiglia, nel forese, la raccolta della plastica per chi ha il calendario rosso è anticipata al 23 dicembre e sospesa nel giorno di Natale, mentre in zona arancione sarà anticipata al 30 dicembre e sospesa a Capodanno.