"A Vignola sperimenteremo le strade scolastiche"

A Vignola, a partire da settembre, inizierà una sperimentazione di quattro mesi per introdurre almeno due "zone 30" in città e per testare anche "strade scolastiche". La novità è stata presentata ieri mattina in conferenza stampa, alla presenza tra gli altri della sindaca Emilia Muratori, degli assessori Mauro Smeraldi e Niccolò Pesci, dei consulenti Andrea Burzacchini, Paolo Fabbri e Giulia Sabattoli, di Pierpaolo Marullo comandante della Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, di Isabella Ippoliti docente delle medie Muratori che ha seguito il progetto "A scuola in autonomia", di Claudia Polo dirigente delle medie Muratori, di Katia Landi della Direzione didattica. Sostanzialmente, dal 9 ottobre e per otto settimane consecutive, sarà introdotto il limite dei 30 chilometri orari nella zona attorno a via Resistenza e nelle strade attorno alle scuole di Brodano (Vignolese esclusa). Inoltre, l’Ufficio Tecnico comunale è allo studio per individuare possibili "strade scolastiche" a tempo, il che vorrebbe dire che, durante l’orario di entrata e di uscita degli studenti, alcune strade di Vignola (ma non è stato ancora comunicato quali) potrebbero venire chiuse al transito dei veicoli. Tutto ciò fa parte del nuovo Put, piano urbano del traffico, adottato in questi giorni dalla Giunta comunale e che sarà poi approvato durante il prossimo consiglio comunale. I cittadini che avessero osservazioni e considerazioni da fare in merito, possono appunto avanzarle in questi giorni, prima che il punto sia discusso nel prossimo consiglio.

"L’obiettivo – ha rilevato la sindaca Muratori - già dichiarato nel Put, è quello di tutelare gli utenti deboli della strada, di diminuire l’incidentalità e di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Stiamo già lavorando alla messa in sicurezza di alcune vie. A maggio è partito il primo cantiere su via Alessandro Plessi, lunedì prossimo 19 giugno verranno consegnati i lavori per la rotatoria e la pista ciclabile alla Pieve e, in autunno, inizieranno i lavori per le due mini-rotatorie all’incrocio tra via per SpilambertoDi Mezzo e Plessi. Con i test per la Città 30 e le strade scolastiche, compiamo un ulteriore passo in avanti verso una mobilità più sicura, più dolce, più sostenibile per una migliore qualità della vita nella nostra città".

Marco Pederzoli