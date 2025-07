A Vignola tutti in marcia contro la violenza

Decine di persone hanno preso parte, ieri sera, alla ’Marcia contro ogni forma di violenza’ organizzata a titolo personale ("come donna e come madre") dalla consigliera comunale Barbara Badiali, dopo l’episodio di stupro di cui è stata vittima la settimana scorsa una 32enne vignolese. "Ho organizzato questa marcia – ha precisato Badiali – togliendo le vesti di esponente politico e mettendomi in prima linea come mamma e come donna, con l’obiettivo di dare la voce a tutte quelle donne che da tempo devono far i conti con la paura di uscire di casa. In un mondo ideale, ognuno di noi dovrebbe poter uscire con serenità, senza paura di violenze o minacce. Tuttavia, purtroppo, questa non è più una realtà per molte persone. La paura di essere vittime di violenza, di aggressioni o di molestie limita la nostra libertà e il nostro diritto di vivere senza timori. Per questo motivo, abbiamo invitato tanti cittadini che condividono con noi questi valori a partecipare alla marcia contro ogni forma di violenza, per un momento di solidarietà e di impegno collettivo per un cambiamento. E ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. È importante ricordare che anche il non poter uscire con tranquillità – conclude Badiali - rappresenta, di fatto, un atto di violenza: una violazione della nostra libertà e della nostra dignità. Sono grata quindi a tutti coloro che, al di là delle singole appartenenze politiche, si sono uniti alla sottoscritta per dire basta a ogni forma di violenza e per rivendicare il diritto di vivere in un ambiente sicuro e rispettoso, anche a Vignola. Solo insieme, rimanendo uniti e condividendo valori comuni di civiltà e di convivenza civile, possiamo costruire una società più giusta, dove la paura non abbia più spazio e la libertà sia garantita a tutti".

Marco Pederzoli