A Villa Clementina il restauro delle vecchie F1

Il Distretto continua a tingersi di rosso. Dopo l’ufficialità di una nuova pista targata Ferrari - adibita alle auto stradali - nel territorio fioranese, anche Formigine (con specificità alla frazione di Magreta) acquisirà un pezzo di attività legate al Cavallino Rampante. La dimora novecentesca Villa Clementina - appartenuta un tempo allo storico ingegnere Mauro Forghieri - diverrà, infatti, un laboratorio-officina per il restauro e la preparazione di monoposto Formula 1 storiche (in particolare di vetture dell’era turbo, risalenti a fine anni Settanta fino agli anni Ottanta). Accanto alla bottega motoristica, inoltre, verrà creata un’area hospitality gastronomica e culinaria.

L’operazione nasce da convenzione stipulata tra il Comune di Formigine e il nuovo proprietario della Villa, un imprenditore tedesco indipendente e affermato a livello internazionale con esperienza pluridecennale proprio nel settore; varie collaborazioni si sono instaurate con numerosi tecnici della Rossa, tra cui Modesto Menabue (che ha lavorato nella Scuderia per oltre quarant’anni).

"Poter ricreare - spiega Andrea Burani, amico e collaboratore del neo-proprietario di Villa Clementina - ricordi e macchine della massima categoria automobilistica è un compito non semplice, a maggior ragione nel luogo dove ha abitato un’istituzione della Formula 1 come il compianto ingegner Forghieri. Proveremo a combinare la tecnologia, che rende il motorsport quello che conosciamo oggigiorno, con l’estetica delle quattro ruote: da sempre, riteniamo che gli aspetti culturali che contornano le vetture siano importanti, quasi quanto la parte meccanica. Non parliamo soltanto di cavalli, bensì di una passione trasversale per i motori e per ciò che li circonda. Sono vere e proprie opere d’arte. In quanto tali, seppur il progetto sia ancora ai blocchi di partenza, vogliamo dare la possibilità a chi visiterà la rinnovata villa di godere di un’epoca che non c’è più. Mettendo al centro la Formula 1 e la realtà locale".

"Con soddisfazione partecipiamo al momento di apertura del cantiere - dichiara Elisa Parenti, sindaca di Formigine - che rappresenta l’inizio di un percorso che porterà alla riqualificazione di un importante complesso storico della frazione di Magreta. Grazie all’intervento della nuova proprietà, Villa Clementina accoglierà una testimonianza delle qualità che il nostro territorio ha da sempre espresso in termini di creatività ed imprenditorialità e che hanno portato alla creazione del mito della Motor Valley".

Gabriele Arcuri