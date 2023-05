A Zampa fest sarà presentato il gelato per cani

Zampa Fest torna con tante novità ma sempre con un obiettivo ben preciso: divertirsi con gli a quattro zampe e passare una giornata al parco in totale relax. Un pomeriggio di festa che si terrà domenica dalle 14 alle 18 nella stessa location che l’ha ospitata lo scorso anno, il Chiosco Orange 182 immerso nel verde del Parco Ferrari (entrata da Strada San Faustino 182). L’evento è patrocinato dal Comune di Modena, Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) e Radio Bruno. L’ingresso a Zampa Fest e a tutte le attività in programma è gratuito.

Dal gelato per cani al laboratorio di pittura: tutte le novità a Zampa Fest 2 Tra le novità di quest’anno c’è un gelato creato dallo chef e vincitore della prima edizione di Masterchef, Spyros. Un particolare gelato, gustoso e goloso, ideato appositamente per gli amici a quattro zampe. Per chi invece vuole portarsi a casa anche un bel ricordo c’è ’Ritratti di cane’, il laboratorio di pittura, gestito da Enpa, dove tutti i partecipanti potranno mettere alla prova il proprio talento con dei modelli d’eccezione: i loro cani oppure un modello del canile di Modena.

In programma anche tante altre attività sempre pensate per gli amici a quattro zampe. Si parte con la sfilata canina amatoriale, un momento divertente dove il cane, accompagnato dal suo proprietario, percorre la passerella cercando di guadagnarsi gli applausi e i sorrisi del pubblico presente (È consigliata la prenotazione su zampafest.deltatic.it). Il divertimento continua con la Dog Dance, un’intera area del parco dove i cani possono praticare esercizi e figure a tempo di musica. Un’attività dinamica come anche la mobility e agility dog, entrambe discipline non agonistiche costituite da percorsi ad ostacoli dove il cane, insieme al suo ’umano’ possono mantenere e rafforzare il loro rapporto attraverso questo tipo di percorsi.