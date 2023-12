A Zocca casa svaligiata dai ladri. Rubati soldi, pistole e medaglia d’oro

ZOCCA

Dopo un breve periodo di pausa, a Zocca sono ripresi i furti in abitazioni. Nei giorni scorsi sono state visitate dai ladri due famiglie nelle frazioni Montombraro e Montecorone. Ieri, altro colpo, questa volta nel capoluogo, che ha generato ulteriore preoccupazione quando in paese si è sparsa la notizia.

A farne le spese è stato Marco Galluzzi che abita con la moglie in via Dante Alighieri 227, una zona residenziale abitata, poco distante dal centro. Era frastornato, moralmente distrutto, ieri. Si è trovato di fronte la casa completamente sottosopra. Tutti i cassetti fuori dai mobili gettati sul pavimento e l’intero contenuto sparso ovunque. I ladri si sono impossessati di denaro e monili d’oro, oggetti a cui la famiglia era molto legata e anche tre pistole. Ad addolorare ancor di più i Galluzzi è stato il furto della medaglia d’oro che il Comune di Zocca, l’11 ottobre 2019, aveva conferito al loro figlio Lorenzo, quando gli concesse la cittadinanza onoraria. Lorenzo Galluzzi è biologo cellulare, vive e lavora New York dove svolge la professione di ricercatore in Biologia cellulare al dipartimento di Radiologia oncologica del Weill Cornell medical college ed è professore onorario alla facoltà di Medicina dell’Università di Yale a New Haven.

"Questa mattina ho portato mia moglie a una visita a Pavullo – racconta Galluzzi –. Siamo partiti alle 10,15 e quando siamo ritornati alle 13,30 abbiamo trovato la casa sottosopra, era tutto ‘per aria’.

I ladri hanno preso soldi, orecchini, anelli e tre pistole. Noi abitiamo al primo piano, hanno distrutto la finestra della camera con un piccone mannaia, cioè, un attrezzo che da una parte ha il piccone e dall’altra la mannaia. Hanno distrutto la finestra e sono entrati. Sono scesi dal castagneto che abbiamo dietro casa e lo stesso tragitto hanno fatto quando sono ritornati via.

Ne siamo certi, perché sul terreno sono impresse le orme delle scarpe, poi hanno infangato anche il giardino. Mia moglie ed io siamo distrutti. Sui pavimenti delle stanze di casa è tutto un accumulo di vestiti, di biancheria, di ogni cosa. I ladri stavano controllando le case della nostra via? Non so cosa pensare".

Walter Bellisi