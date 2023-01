"A Zocca vogliamo cercare di coinvolgere i giovani nelle istituzioni"

"Largo ai giovani". Un motto a cui non sfugge Federico Ropa, 33 anni, da undici impegnato nell’amministrazione comunale di Zocca della quale è sindaco. Ma è anche vice presidente dell’Unione Terre di Castelli e membro del Consiglio dell’Associazione nazionale città del Castagno che si occupa della valorizzazione del castagno e del marrone e dei castagneti. E non è finita. Dal 16 novembre scorso fa parte del Coordinamento dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Giovani dell’Emilia Romagna ed è quindi uno dei 40 amministratori under 35 di questo sodalizio.

Sindaco, come riesce a conciliare gli impegni in tutti questi enti?

"In effetti non sono pochi gli impegni. Meno male che si lavora anche in video conferenza. Si corre, si corre, e le opportunità vanno colte quando ci sono. Si fa per passione. Non c’è alcun tipo di indennità economica nel Coordinamento Anci, nell’Unione e nella Città del castagno".

In che cosa consiste l’impegno nel Coordinamento Anci?

"Il Coordinamento Anci è per i giovani. Faremo formazione, una delle cose più importanti che mi ha spronato ad accettare di farne parte. É un’opportunità per formarsi su tante cose su cui altrimenti ci si dovrebbe impegnare da autodidatta. Uno degli obiettivi di Anci è capire come coinvolgere i giovani nell’attività pubblica. Se il futuro è dei giovani, bisogna che si mettano in gioco e combattano per costruire il loro futuro e non lamentarsi solo, sui social. Uno dei vari tavoli che dobbiamo avviare in Anci è coinvolgere le consulte giovani e le associazioni per spronare a partecipare, la cosa più difficile e importante che abbiamo davanti per il futuro. Insomma, l’obiettivo è mettere a disposizione uno strumento che favorisca e stimoli l’incontro e l’interscambio di opinioni e delle diverse esperienze locali dei giovani amministratori".

E agli zocchesi riserva qualche novità in questo inizio di anno?

"Stiamo lavorando su tante questioni. Abbiamo fatto l’aggiudicazione provvisoria dei lavori e la Centrale Unica di Committenza dell’Unione sta ultimando le ultime verifiche di legge sull’impresa vincitrice. Il contributo regionale di 500 mila euro è salvo e abbiamo già fatto il decreto di esproprio del terreno. Entro quest’anno finiremo i lavori del campo e inizieranno quelli della Casa della salute".

Il Comune di Zocca come riesce a fronteggiare gli elevati costi energetici?

"Per il 2022 il costo dell’energia è stimato in circa 300 mila euro. Avere un aumento non previsto di questa entità sulla spesa corrente significa obbligare a tagliare costi. Noi abbiamo fatto la scelta, anche per il 2023, di non alzare la tassazione. L’energia, per un Comune come Zocca pesa tantissimo, abbiamo tanti servizi che riusciamo ancora a erogare ai cittadini. Solo i due palazzetti dello sport hanno avuto un aumento di costo del gas da 22 mila a 84 mila euro. Nonostante questo, nel 2022 siamo riusciti a lavorare su tanti progetti e tanti bandi che abbiamo candidato. È nostra speranza, nel 2023, raccogliere i frutti di quello che abbiamo seminato".

Walter Bellisi