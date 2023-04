A1 Modena, cane girovaga sul ciglio dell’autostrada: salvato dalla stradale

Modena, 3 aprile 2023 – Un cane girovagava sul ciglio dell’autostrada A1, tra Reggio Emilia e il casello di Modena sud. Molti automobilisti in transito l’hanno visto verso le 11.45 del mattino di ieri e hanno mandato diverse segnalazioni. Anche perché vista la pericolosità della strada e l’alta velocità dei veicoli, la situazione era particolarmente insidiosa.

Poi al km 153 in località Campogalliano, il cagnolino spaventato e solo è stato fortunatamente recuperato da una safety car della polizia stradale. Due poliziotte si sono avvicinate al cane e sono riuscite a metterlo in salvo, portandolo via dalla strada prima che avvenissero incidenti.

In seguito, l’animale è stato affidato al canile intercomunale di Modena, Cooperativa “Caleidos”.

