A22 senza concessione: "Incertezza causata dal governo Meloni e dal ministro Salvini"

Dopo anni di proroghe e rinvii, il tema della nuova concessione per l’autostrada del Brennero è ancora irrisolto. Una situazione di incertezza causata dal governo Meloni e dal ministro Salvini, che rischia di compromettere non solo l’affidamento della tratta, ma anche la programmazione delle opere infrastrutturali ad essa collegate.

A lanciare un siluro contro il governo sono i deputati Pd emiliani Stefano Vaccari e Andrea Rossi, che hanno presentato, con prima firma della collega trentina Sara Ferrari, un’interrogazione in commissione Trasporti per chiedere all’esecutivo di "chiarire come intendano procedere dopo le osservazioni della Commissione europea e le proroghe" al bando di gara.

La pubblicazione del bando di gara e le successive sospensioni, unite ai nuovi rilievi della Commissione europea, evidenziano "una situazione di incertezza causata dal governo Meloni e dal ministro Salvini, che rischia di compromettere non solo l’affidamento della tratta, ma anche la programmazione delle opere infrastrutturali ad essa collegate. Il tutto avviene quasi in contemporanea con la bocciatura del progetto del ponte sullo Stretto arrivata ieri dalla Corte dei Conti, il tutto a dimostrazione di una evidente incapacità del vicepremier davanti ai progetti strategici per il nostro paese".

È necessario – incalzano Vaccari e Rossi – che il governo e il ministro delle Infrastrutture ci dicano come vogliono procedere dopo lo stop della Ue, garantendo massima trasparenza e tempi certi nella definizione della nuova procedura. La continuità gestionale dell’A22 è fondamentale per garantire gli investimenti e la realizzazione delle opere di adduzione, in particolare quelle che interessano il territorio del distretto ceramico ed emiliano, che da troppo tempo scontano un grave ritardo infrastrutturale.

L’obiettivo, continuano i due Dem, è che "si arrivi presto a una soluzione definitiva, nel pieno rispetto delle regole europee, capace di dare stabilità e prospettiva al territorio. È indispensabile superare questa fase di stallo che sta frenando la crescita e la competitività di un’area strategica per l’economia regionale e nazionale".

Sul tema Bretella torna anche il Movimento 5 stelle: "Fermiamo subito gli sfalci e ripensiamo la mobilità del nostro territorio. Dai Comuni alle forze politiche emerge con chiarezza una necessità non più rinviabile: ripensare radicalmente la mobilità provinciale, scegliendo una direzione moderna, efficiente e sostenibile".

Il Comune di Modena ha chiesto di sospendere gli sfalci e deforestazioni, di valutare alternative realmente "utili e sostenibili", rilanciando "il confronto pubblico sul progetto e spingendo con decisione sulla ferrovia come asse portante del trasporto merci". E’ stato proprio il sindaco Massimo Mezzetti a definire "obsoleta" la Bretella e "discutibile" l’infrastruttura, avvertendo sul rischio di "sprecare soldi pubblici" e proponendo una conferenza territoriale sulla mobilità che unisca Modena e Reggio Emilia, orientata a un futuro ad alta velocità e a basse emissioni.

Le proposte alternative avanzate dai gruppi M5S e Avs, "con l’appoggio dei rispettivi sindaci, indicano la via: sospendere gli espropri, bloccare gli sfalci inutili e dannosi, spostare il traffico merci su ferro, e investire in intermodalità e mobilità integrata. Anche una parte del Partito democratico ha riconosciuto la necessità strategica della ferrovia come soluzione economica, ecologica e moderna".

Qual è la svolta desiderata dai pentastellati per Modena e la sua provincia? "Una rete capillare, coordinata e realmente fruibile, con punti di raccolta accessibili, intermodalità efficiente e priorità al trasporto su ferro per le merci e a un Trasporto pubblico locale potenziato per le persone".