"Abbandoni, in certe strade è una consuetudine"

"Abbiamo individuato i punti più ricorrenti, ora dobbiamo trovare i responsabili". Il sindaco Massimo Mezzetti, nell’ambito dell’annuncio dell’avvio della Fase 2, ha ribadito l’intenzione di ingaggiare una battaglia senza quartiere per debellare l’abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti.

"Dobbiamo rafforzare il sistema di controlli, anche per capire le cause di questo fenomeno, da cosa dipende. Penso per esempio alla piaga degli affitti in nero che rende praticamente invisibili certi utenti perché è evidente che se non hanno il domicilio registrato non dispongono della Carta Smeraldo".

Mezzetti rileva che ci sono aree della città più degradate da questo punto di vista: "Ci sono strade dove l’abbandono è una consuetudine, è sistematico. Addirittura dopo che il Pronto intervento recupera i rifiuti, pulisce, un’ora dopo tutto torna come prima. Diventa complicato lavorare in questa situazione. Da parte nostra e di Hera c’è tutto l’impegno possibile a contrastare il fenomeno, ma è chiaro che deve esserci su questo la collaborazione dei cittadini".

I luoghi dell’abbandono, ha proseguito, "ormai li abbiamo individuati, occorre adesso trovare le persone responsabili di tali atti".

g.a.