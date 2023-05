"Abbattere l’ex Coni è un errore, snaturata la vocazione turistica"

Sull’imminente abbattimento del palazzo ex Coni di Pievepelago interviene Luca Mordini, sindaco all’epoca dell’acquisto dell’edificio da parte del Comune. "Nel 2008 – spiega Mordini – abbiamo acquistato il palazzo ex Coni con la convinzione che, viste le sue enormi potenzialità, fosse la scelta migliore per un’amministrazione attenta alla vocazione turistico-sportiva del territorio, pronta a sfide complesse in previsione della cascata di benefici che quest’investimento, se ben gestito e sviluppato, avrebbe riversato su tutta la comunità. Pievepelago è da sempre il paese della cultura, dello sport e del turismo, settori strategici per lo sviluppo socio-economico di un comune di montagna e, oggi, non seguirne la sua naturale vocazione è un’operazione ottusa ed anacronistica che cambia il volto al paese".

"La Regione Emilia Romagna – prosegue l’ex sindaco – declama e ostenta i riconoscimenti ricevuti come prima regione per presenze turistiche, la strategia nazionale valorizza il turismo e il patrimonio ad esso associato e, a livello europeo, l’incommensurabile Pnrr prevede di ’potenziare le strutture ricettive attraverso investimenti in infrastrutture e servizi turistici’.

Ci sembra incredibile che con tali opportunità l’attuale Amministrazione e la Regione ER scelgano di creare un’improbabile Casa della salute, stravolgendo l’animo delle strutture, negando all’intera comunità di Pieve le enormi ripercussioni benefiche che scaturirebbero dallo sviluppo in ambito turistico-sportivo e culturale".

"Inoltre – fa rilevare Mordini – nel 2023, è terminato l’ultimo di una lunga e costosa serie di interventi alla Casa della salute, oggi sottoutilizzata, per il progressivo smantellamento dei servizi sanitari in montagna, che le rende scatole vuote, ’vuote’ di medici, specialisti, personale, processo che non verrà contrastato da un aumento delle dimensioni e degli spazi. A fronte di queste valutazioni chiediamo agli amministratori come sia stato possibile non cogliere gli straordinari e irripetibili finanziamenti del Pnrr per il turismo che, è evidente, ne esce profondamente danneggiato; infine, al Direttore dell’Ausl chiediamo quali garanzie ci sono dell’effettivo presidio nella Casa della salute con medici e specialisti per la creazione di qualcosa di migliore, più efficiente rispetto all’appena rinnovata sede, garanzie tali da giustificare gli ingenti investimenti, la vanificazione totale di quelli fatti fino ad oggi, la distruzione del palazzo ex Coni e degli impianti sportivi ad esso collegati".

"Diciamo questo – conclude Luca Mordini – senza alcuna contrapposizione politica ma per ribadire che la strada intrapresa è una sconfitta dell’Amministrazione che non è in grado di valorizzare il proprio patrimonio e demolisce una risorsa ricettiva enorme, insostituibile, che rimpiangeremo, per rifare opere esistenti e che, se mai realizzate, avranno un costo ora presunto in oltre 8 milioni di euro".