Abbattere lo stress. Ecco i corsi di pilates

CARPI

Domani alle 19.45, al Centro sociale Guerzoni (via Genova 1), appuntamento con la sessione di pilates, gratuita e aperta a tutti, promossa dalle Farmacie San Giuseppe Artigiano e Santa Chiara in collaborazione con Amo – Associazione malati oncologici. L’iniziativa, che si tiene ormai da diversi anni, ha lo scopo di promuovere sport e benessere, riprendendo con il piede giusto il ritorno in città dopo le vacanze estive, in un periodo che per molti può rivelarsi foriero di nervosismo e che, invece, proprio grazie all’attività fisica e alla meditazione, può essere affrontato in maniera meno stressante. A guidare i partecipanti negli esercizi sarà l’insegnante Serena Marchetto. Per prendere parte alla sessione di pilates sarà sufficiente presentarsi sul posto. È necessario un tappetino: chi non ne fosse provvisto potrà riceverlo dal centro sociale. Al termine della sessione, i partecipanti potranno mangiare insieme anguria e melone e ricevere un piccolo omaggio. "Sono ormai molti anni che proponiamo questa iniziativa – commenta Delia Caramaschi, delle Farmacia San Giuseppe Artigiano e Santa Chiara – e devo dire che risulta sempre molto apprezzata e partecipata, sia da donne che da uomini, dai giovani ai meno giovani".