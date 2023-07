Abbattimento del palazzo ex Coni a Pievepelago: il sindaco: "Polemiche strumentali"

Saputo che un gruppo di cittadini aveva reso noto sulla stampa locale di aver presentato un esposto-segnalazione alla Procura e altri enti, il sindaco di Pievepelago Corrado Ferroni ha chiesto di incontrarne una delegazione per spiegare "per l’ennesima volta" la vicenda che ha portato alla decisione di abbattere l’ex palazzo Coni per permettere la costruzione di una nuova Casa della Salute. All’incontro erano presenti anche rappresentanti della minoranza consiliare e l’ex sindaco Luca Mordini durante la cui legislatura fu acquisito tale palazzo. Il sindaco Ferroni, nel ricordare agli interessati che "gli atti amministrativi sono pubblici e pertanto chiunque poteva prenderne visione", ha subito chiarito "che compito di un ente locale non è quello di occuparsi in prima persona della ricettività demandata invece ai privati le cui strutture ancora attive sul territorio già da qualche anno sono in difficoltà per l’aumento dei costi di gestione e il diverso modo di fare turismo".

Ferroni poi ha precisato che "più volte il Comune ha pubblicato senza esito bandi di gara per l’alienazione dell’immobile come pure senza esito sono state le ricerche informali di acquirentiinvestitori che potessero dare prospettive di sviluppo allo stesso". Al termine della relazione il sindaco ha invitato i presenti a intervenire per domande e chiarimenti "ma nessuno ha ritenuto di prendere la parola, nemmeno Luca Mordini, sindaco al momento dell’acquisizione del fabbricato".Successivamente all’incontro è pervenuta una nota nella quale il Gruppo Civico accusa sostanzialmente l’amministrazione "di aver cercato di rimediare in extremis ad una mancanza di comunicazione e chiedendo contestualmente l’abbandono del progetto di demolizione". Dal Comune si fa presente invece che "è stata pubblicata copiosa documentazione sul sito del Comune, che è stata sempre a disposizione di tutti e sono poi state date precise spiegazioni attraverso la stampa". Il sindaco Ferroni conclude: "Queste continue accuse di mancata comunicazione evidenziano una palese ignoranza della trasparenza della macchina amministrativa e mirano evidentemente solo ad alimentare sterili polemiche in vista delle prossime consultazioni elettorali".