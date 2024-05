Abbattimento di Palazzo Paltrinieri, tutti assolti a 12 anni dal terremoto

Nell’ottobre del 2019 i giudici del collegio assolsero tutti gli imputati perchè ’il fatto non sussiste’. Con formula piena, dunque. Ieri i giudici della Corte d’Appello di Bologna hanno rigettato il ricorso presentato dalla parte civile e dal pm confermando in pieno la sentenza di primo grado. Dopo dodici anni arriva quindi una seconda ‘conferma’ di assoluta estraneità alle accuse contestate per i quattro indagati nella nota vicenda della demolizione di Palazzo Paltrinieri, a Cavezzo. Parliamo dell’edificio storico raso al suolo a seguito del sisma del 2012 senza che fossero informati i proprietari. Secondo la procura quella demolizione era stata gestita in modo ‘non trasparente’; si trattava di una demolizione ‘incauta e non necessaria’ – sosteneva l’accusa – frutto di carenze operative e comunicative tra i vigili del fuoco e autorità civile. Nel corso del procedimento, però, è stato dimostrato come gli imputati non fossero responsabili della demolizione illegittima del palazzo. Alla sbarra erano finiti infatti l’ex sindaco Stefano Draghetti, accusato di falso ideologico in atto pubblico, Giovanni Nanni e Michele De Vincentis del Corpo dei vigili del fuoco di Belluno, accusati di falso e omissione d’atti d’ufficio e Massimo Bortot, caposquadra dei pompieri accusato di falsità ideologica. Il processo era nato a seguito del ricorso presentato dalla famiglia proprietaria dell’immobile – che apprese dell’abbattimento della propria casa dalla televisione appunto – proprio contro l’ordinanza di demolizione, firmata all’epoca dall’ex sindaco Stefano Draghetti e accolto dal Tar. Un iter giudiziario che si è trascinato per 12 anni. "Esprimiamo soddisfazione per la decisione della Corte d’Appello, che a distanza di dodici anni afferma ancora una volta la correttezza dell’operato dell’Ing. Michele De Vincentis – affermano i legali dell’uomo, gli avvocati Cosimo Zaccaria e Roberto Ricco –. Il processo ha dimostrato l’infondatezza dell’ipotesi accusatoria: non vi fu alcun complotto da parte dei Vigili del fuoco che, anzi, in quei giorni terribili erano impegnati a tutelare cittadini inermi assistendoli con ogni mezzo possibile".

Il Tar, all’epoca dei fatti riconobbe come lo stabile, costruito nel 1912, non presentasse danni così gravi da essere abbattuto. Secondo i giudici di primo e secondo grado, però, gli imputati non sono responsabili della demolizione illegittima.