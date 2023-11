Abbattuti i ’birilli’ del cordolo

A neanche una settimana dalla sua installazione, non è un perfetto "strike" per i birilli piantati sul cordolo di via Ponte Muratori, ma la situazione è comunque ora sufficiente per vanificare, almeno in parte, lo scopo per cui era stata installata l’opera: non fare svoltare i veicoli provenienti da Savignano verso il centro storico di Vignola. Evidentemente qualcuno, in questi giorni, ha pensato di "farsi strada" comunque e ha divelto appunto parte dei birilli, proprio in prossimità della svolta a sinistra verso il centro storico. Sulla questione, l’altro ieri, sono intervenute in una nota congiunta anche le associazioni di categoria Lapam Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti, affermando tra l’altro: "Esprimiamo dubbi sulla scelta adottata dall’amministrazione comunale di Vignola. Ciò ci rende ancora più perplessi, però, è la modalità con cui si è arrivati a tale decisione, che non ha visto un coinvolgimento delle associazioni... Al netto della metodologia, che auspichiamo non si ripeta in futuro, crediamo che questa sia una decisione rivedibile proprio come progetto".

m.ped.