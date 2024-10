Abbazia di Nonantola, la corale di Merano

Arriva da Morano (Bolzano) la corale ’Non Nobis Domine’ che stasera alle 20.45 sarà in concerto all’Abbazia di Nonantola: il gruppo vocale – che in questa occasione festeggia 25 anni di attività – sarà diretto da Antonio Battistella e Roberto Sette, al pianoforte il maestro Paolo Valenti, ai flauti traversi Karin Warasin e Marco Negrisolo. "Ad Jesum per Mariam" (motto caro a Luigi Grignion de Monfort, fondatore della Compagnia di Maria) è il titolo del concerto.

Nella prima sezione verranno eseguiti appunto sei canti di argomento mariano, dall’Ave Maria di Tomas Luis De Victoria al duetto per soprano e contralto "Alma Redemptoris Mater" di Rheinbergher, con le voci soliste di Loredana Merlin e Cinzia Butelli, mentre nella seconda parte si ascolteranno sette canti cristocentrici, a partire da "God so loved the world", per coro e soprano solista, del compositore inglese Chilcott. A chiusura del concerto anche un canto spiritual di Hogan, "Hear my prayer". L’ingresso sarà libero: chi vorrà potrà lasciare un’offerta per l’Avsi (Associazione volontari per il servizio internazionale) che sostiene popolazioni bisognose in 40 Paesi del mondo.

s.m.