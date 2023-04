Abbazia di San Pietro chiusa? "Padri, non lasciateci per favore"

"La notizia che la millenaria abbazia di San Pietro rischia di essere chiusa lascia sgomento chiunque a Modena abbia a cuore la storia della cultura e della spiritualità, dato il suo valore di testimonianza di arte, fede, bellezza e tradizione". La considerazione è del Centro Studi Abbazia dei Padri Benedettini di San Pietro, fortemente voluto dal Priore dom Stefano de Pascalis all’indomani del sisma del 2012. "Fu proprio quell’evento, che colpì pesantemente la chiesa e il monastero adiacente, a portare il Priore a cercare finanziamenti e ad avviare i lavori con determinazione e senza perder tempo". Grazie a questo impegno, "San Pietro fu la prima parrocchia, tra quelle colpite dal sisma, a Modena e provincia ad accogliere di nuovo la Comunità dei fedeli all’interno delle proprie mura".

Ed è stata di nuovo "la limpida tenacia del Priore e della comunità monastica che, nell’intento di superare il terribile episodio, ha inteso imprimere nuovo slancio alla Comunità stessa attraverso il recupero della straordinaria storia e cultura che l’hanno caratterizzata nei secoli passati, che hanno reso San Pietro uno dei centri più attivi della comunità benedettina, luogo di studi, di valorizzazione dei beni culturali e splendido luogo di fede". Uomini d’arte e di lettere come Antonio Begarelli, Benedetto Bacchini, Mauro Alessandro Lazarelli, proseguono dal centro studi, "hanno lasciato qui tracce indelebili, sopravvissute persino alla bufera napoleonica e alle soppressioni postunitarie".

Anche da fuori città il nuovo clima è stato riconosciuto e sottolineato in più occasioni: San Pietro è stato citato come ’luogo del nuovo rinascimento di questa Comunità’. Il Centro Studi, insieme con la famiglia dei monaci, "ha progettato e realizzato eventi culturali, musicali, storici, letterari, scientifici e religiosi che hanno animato i suoi spazi. Primo fra tutti la Sala Santa Scolastica, che ha ospitato manifestazioni ricche di pubblico, partecipe e ormai abituato all’alta qualità delle proposte. Ma anche la Spezieria, il suo cortile e il magnifico chiostro delle Colonne, oggetto di un’esperienza di Art Bonus".

I Benedettini "da mille anni sono presenti nella nostra città, a parte alcuni intervalli, e il loro abbandono costituirebbe una perdita insanabile, che la svuoterebbe ancora di più. Sarebbe un’irreparabile ferita sotto l’aspetto della cura e della conservazione del patrimonio che essa ha saputo produrre nei secoli passati, così come negli anni più vicini a noi". I membri del Centro Studi, "attoniti davanti a ciò che si prospetta accadere, intendono lanciare un appello all’intera città che in questi anni ha qui visto un preciso richiamo anche dal punto di vista dell’aiuto sociale, dell’ospitalità, dell’amore per il sapere e per la bellezza, aspetti fondativi della stessa Regola di san Benedetto. Padri, per favore, non lasciateci".