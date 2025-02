"Abbiamo 28 parchi, un patrimonio unico"

Forse non tutti lo ricordano, ma "a Modena abbiamo 28 parchi, con un’estensione verde di più di un milione e 700mila metri quadri – sottolinea l’assessore Ferrari –. E se aggiungiamo le alberature stradali, e anche le piccole aree verdi che costellano la città, arriviamo a una quota di verde di circa undici milioni di metri quadri". Modena è certamente fra le città italiane più verdi, un patrimonio che va custodito e anche tutelato da tentazioni di ulteriore cementificazione. "Personalmente tengo molto anche al tema delle alberature stradali, che ci consentono di camminare o pedalare all’ombra, e danno ossigeno ai nostri quartieri", sottolinea l’architetto Ferrari. E quando si devono abbattere alberi, perché ammalati e pericolosi, come è accaduto per 15 piante in piazzale Riccò, "anche per noi è una sofferenza – aggiunge Ferrari –. Ma pianteremo nuovi alberi, anche in numero superiore a quelli che abbiamo dovuto rimuovere". Nell’arco degli interventi ‘verdi’, si incastona anche la riforestazione nella zona est: nasceranno due boschetti con circa 1400 piante per una superficie di quasi 14mila metri quadrati. "La città degli alberi è una città in cui gli alberi hanno un nuovo modo di abitare – ricorda l’architetto Andrea Cavani –. La città degli alberi ha un ritmo diverso, una sua lentezza, una sua vicinanza alle dinamiche della natura".

Stefano Marchetti