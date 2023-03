"Abbiamo applicato al corteo il metodo ’Rave party’"

Il corteo degli anarchici che ha sfilato lungo le vie della città domenica è stata una ‘prova del 9’ per la Prefettura e le forze dell’ordine. Il timore era infatti che la manifestazione sfociasse in scontri e vandalismi ma così fortunatamente non è stato. "Ha vinto la collaborazione – afferma il prefetto Alessandra Camporota – come è avvenuto per il rave party".

Si temeva il peggio, soprattutto dopo i fatti di Torino, e invece è andato tutto bene...

"Noi non eravamo allarmati, eravamo consapevoli della complessità della situazione ma sapevamo anche che le scelte strategiche condivise con la questura avrebbero dato risultati positivi e così è stato. Il presidio è stato notevole, abbiamo ottenuto rinforzi da Roma ma soprattutto ha prevalso il concetto della sicurezza integrata di tutte le forze dell’ordine e la collaborazione degli organizzatori della manifestazione".

Al corteo ha partecipato anche un gruppo di anarchici arrivati da fuori città sui quali era puntata l’attenzione delle forze dell’ordine.

"Sì, proprio per questo dico che la pianificazione dell’evento è stata fondamentale, è stato tutto preparato nei dettagli. Le scelte strategiche nascono da un approfondimento e una conoscenza dei luoghi. Plauso alla Digos per la serietà e la professionalità con cui hanno affrontato anche questo evento. Anche la Polizia Locale ha fatto un ottimo lavoro. E’ il metodo ‘rave party’, quello che ha funzionato in quella occasione; per questo mi sento di ringraziare anche il sindaco".

Il fatto che sia stato impedito al corteo di sfilare in centro storico sarà una prassi adottata anche in futuro?

"Il percorso della manifestazione è stato deciso d’intesa tra la Questura e gli organizzatori, quindi c’è stata massima collaborazione; non c’è stata alcuna forzatura e questo ha consentito ai manifestanti di poter esprimere al meglio con spazi adeguati e la sosta vicino al carcere, le loro idee e i motivi della manifestazione".

In passato si sono verificati anche a Modena episodi violenti durante i cortei, che cosa è cambiato?

"Ha vinto il concetto della collaborazione, la consapevolezza che il diritto a manifestare deve andare di pari passo con la sicurezza".

La chiusura di strade e parcheggi ha creato qualche disagio. Come ha reagito la città?

"Devo ringraziare tutta la cittadinanza; i commercianti e tutti coloro che con la consapevolezza di alcune limitazioni hanno capito che doveva prevalere l’esigenza della sicurezza di tutti". Emanuela Zanasi