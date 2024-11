"Abbiamo giocato alla pari ma guai a prendere gol così"

Mastica ancora amaro a fine gara mister Francesco Salmi che dopo ogni acuto esterno vede la sua Cittadella mangiarsi a San Damaso quanto di buono fatto la settimana precedente. "Abbiamo affrontato una squadra forte – spiega Salmi, uno dei tanti ex della gara - ma ci raccontiamo la solita "favolina", perché facciamo delle buone gare e le perdiamo, questa è la realtà delle cose purtroppo. Non ho visto superiorità da parte loro, finché abbiamo sbagliato poco siamo rimasti alla pari, poi abbiamo preso un gol che non dobbiamo prendere perché lì la palla l’avevamo noi. Appena facciamo un errore lo paghiamo a caro prezzo come già con Forlì e Fiorenzuola. Dopo una gara così andare a imputare qualcosa ai ragazzi mi sembra fuori luogo, ovvio che bisogna essere più determinati se si vogliono vincere queste gare". Il tecnico ha dovuto fare fronte alla solita emergenza, recuperando in extremis Osuji e Aldrovandi ma non potendo contare su Fontana, Martey, Sardella, Tesa, Mondaini e Sabotic. "Purtroppo fin qui Orlandi non l’abbiamo mai avuto a disposizione per un problema fisico – prosegue - Osuji era di rientro, eravamo in emergenza dietro e ha dato una mano facendo una buona gara da terzino. In questo momento ci sono molto assenti, ma non fa testo, non abbiamo perso per questo ma per un gol che non dovevamo prendere. Però abbiamo affrontato un’ottima squadra e non credo che la Cittadella meriti processi". I risultati della 12^ giornata: Imolese-Sammaurese 2-0, Fiorenzuola-Progresso 0-1, Corticella-Ravenna 0-1, Tau-Prato 1-0, Forlì-Sasso M.3-1, San Marino-Piacenza 1-0, Cittadella-Lentigione 0-1, Riccione-Pistoiese 2-1, Zenith-Tuttocuoio 3-1. Classifica: Tau 28, Ravenna 25, Forlì 24, Lentigione 23, Imolese 22, Pistoiese e Sasso M. 19, Tuttocuoio 17, Cittadella e Corticella 16, Piacenza 14, Progresso 13, Fiorenzuola 12, Prato, Zenith, Riccione e San Marino 11, Sammaurese 4.