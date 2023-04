"Abbiamo rispettato le regole, scorrettezze da parte del Comune"

Continua il botta e risposta tra il Comune di Sassuolo e Gianni Gibellini (Cofim spa). L’imprenditore – che lamenta ostacoli nella realizzazione della sua Funeral Home – è insoddisfatto delle giustificazioni date dall’amministrazione. "Il fatto che il sindaco Menani e il vicesindaco Lucenti dicano che ci sono vincoli che riguardano la zona del cimitero (scelta inizialmente per il progetto, ndr), è falso – dice Gibellini –. C’erano dei vincoli ma riguardavano solo gli immobili preesistenti e sono stati rimossi, poichè la Soprintendenza ha dichiarato che quei ruderi non avevano nessun valore storico. Ho sempre pensato – prosegue Gibellini – che gli amministratori pubblici dovrebbero avere come capisaldi la dignità e la correttezza, cosa che non ho trovato negli amministratori comunali attuali di Sassuolo. Per quanto riguarda invece l’asta vinta per l’aggiudicazione dell’immobile di via Ancora, l’ex sede della Croce Blu (Pas) – continua Gibellini – noi abbiamo rispettato le regole sotto tutti i punti di vista. La relazione giurata del geometra indicava un valore di 309mila e 600 euro; una cifra di un immobile che sicuramente non è destinato alla demolizione o alla trasformazione in verde pubblico. Abbiamo invece dei forti dubbi sul comportamento di Menani e Lucenti in questi anni a proposito di questa asta che è andata deserta per ben tre volte. Crediamo sia stata messa in atto una vera e propria turbativa d’asta". Critiche poi al via libera dato invece a un concorrente per un’altra Funeral Home, "vicno a condomini. Sarà il Tar a decidere sulla regolarità in risposta ai ricorsi di alcuni proprietari di appartamenti".

"Comunque noi la Casa Funeraria la faremo a Sassuolo – chiosa Gibellini – c’è il progetto, verrà presentato nei prossimi giorni all’Ufficio urbanistico e se non saremo ostacolati e osteggiati, la nostra struttura servirà a risolvere un grave problema, vista la situazione vergognosa alle camere ardenti dell’ospedale sassolese".