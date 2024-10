"Abbiamo ritrovato equilibrio. Peccato per i due gol subiti"

Soddisfatto per il successo mister Francesco Salmi. "Il campo ha condizionato la gara, abbiamo avuto la fortuna di sbloccarla e andare al riposo sul 3-0 con alcuni episodi favorevoli, nel complesso abbiamo meritato facendo qualcosa in più di loro in fase realizzativa. Ma il Corticella non ha mai mollato facendoci 2 gol che mi restano sullo stomaco. Ho avuto risposte positive da tutti, contava tornare a vincere, sono tre punti che aprono una serie di gare impegnative, speriamo di aver ritrovato quel po’ di equilibrio che ci era mancato". Così l’8^ giornata: Forlì-Lentigione 1-1, Piacenza-Sasso M. 1-1, Tau-Fiorenzuola 2-0, San Marino-Prato 0-3, Pistoiese-Sammaurese 4-1, Riccione-Ravenna 1-1, Zenith-Progresso 1-1, Imolese-Tuttocuoio rinv. 6/11. Classifica: Tau 21, Pistoiese + 15, Forlì 14, Cittadella, Piacenza e Sasso M. 12, Lentigione 11, Ravenna e Imolese * 10, Prato + e Tuttocuoio * 9, Zenith 8, San Marino 7, Riccione 6, Fiorenzuola 5, Corticella 4, Sammaurese e Progresso 3.

Provinciali. Decise le date dei recuperi di domenica scorsa: in Seconda si gioca domenica 15/12 alle 14,30 dopo la fine dell’andata, in Terza (dove invece l’andata chiude il 22 dicembre) si va in infrasettimanale a mercoledì 30 ottobre.