Abbonamenti, i tifosi gialloblù ci credono

Un numero lusinghiero, che fa ben sperare per l’appoggio del PalaPanini anche nella prossima stagione. Sono 1800 gli abbonamenti di Modena Volley rinnovati in vista della stagione 2024/25, un dato superiore a quello dello scorso anno in cui i rinnovi in prelazione si fermarono, nel complesso, a quota 1700. Un numero che di fatto assicura alla società di viale dello Sport oltre 2000 tessere stagionali e che mette al sicuro la presenza di tifosi in curva nonostante lo scioglimento dei gruppi ufficiali. Da oggi, partirà dunque la vendita libera che andrà avanti fino alla prima gara di campionato in casa, dedicata a tutti coloro che desiderano sottoscrivere un nuovo abbonamento.

Nazionale. Intanto Ferdinando De Giorgi ha diramato le convocazioni per le finali di Lodz per ciò che concerne la Volleyball Nations League. Un po’ a sorpresa il ct ha deciso di lasciare a casa, per la precisione a Cavalese ad allenarsi in maniera differenziata, gli otto che di fatto sono già sicuri di un posto nelle convocazioni per Parigi 2024, e tra questi anche Simone Anzani coi centrali. Le finali, allora, saranno disputate dalla squadra ‘B’, di fatto quella che ha affrontato anche l’ultima Pool in Slovenia. Queste le convocazioni. Palleggiatori: Paolo Porro, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi. Centrali: Edoardo Caneschi, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi. Liberi: Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano. Ci sono quindi sia Tommaso Rinaldi che Giovanni Sanguinetti. Ma se il centrale si giocherà sicuramente le sue carte fino all’ultima partita, che occasioni avrà lo schiacciatore, che nelle ultime due uscire con Slovenia e Turchia è finito addirittura in tribuna? Assieme ai due giocatori sarà aggregato al gruppo anche un altro gialloblù, ovvero Oscar Berti come preparatore atletico. L’Italia esordirà nelle finals venerdì 28 giugno nei quarti di finale contro la Francia di Andrea Giani, Roberto Ciamarra ed Earvin Ngapeth in una fase finale nella quale sarà presente anche il Brasile di capitan Bruno Rezende e l’Argentina di Luciano De Cecco, fresca di qualificazione ai Giochi maturata proprio a Lubiana. Eventuali semifinali sabato 29 giugno, finalissima domenica 30 giugno.