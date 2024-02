"Abetone-Cimone, troveremo le risorse"

L’impegno del Governo a sostenere l’economia legata al turismo sull’Appennino è stato ribadito dalla ministra Daniela Santanchè che ha partecipato alla terza edizione degli ‘Stati Generali della Montagna’ 2024 di FdI che ha avuto luogo l’altro ieri all’Abetone. Di particolare interesse per l’Appennino Modenese (presenti amministratori di Fiumalbo) l’impegno ministeriale di trovare le risorse per uno studio di fattibilità per giungere ad un Comprensorio sciistico unico Abetone-Cimone.

Il consigliere regionale toscano Diego Petrucci (ex sindaco abetonese) è tra i fautori dell’iniziativa: ‘Il Comprensorio unico Abetone-Cimone è un sogno che può avverarsi. Agli Stati Generali della Montagna ad Abetone Cutigliano, il ministro Santanchè ha preso l’impegno di trovare le risorse per lo studio di fattibilità e di vederlo realizzato entro la fine della legislatura. "Un sogno che porto avanti fin da quando ero sindaco, e grazie al governo Meloni potrebbe diventare realtà". A termine incontro, il sindaco di Fiumalbo Alessio Nizzi ha consegnato alla ministra documenti e doni della zona. Proprio un anno fa ci fu un incontro tra rappresentanti dei comprensori sciistici del Cimone e dell’Abetone per riprendere il progetto di un unico grande comprensorio sciistico emiliano/toscano che diventerebbe il principale dell’Appennino, rivaleggiando con le Alpi. L’appiglio era stata una dichiarazione dell’ex presidente Unione Europea e consiglio dei ministri italiano Romano Prodi, dopo lunghe sciate sul Cimone. "Per eccellere ancor più – aveva detto Prodi – auspico l’unione con il vicino comprensorio dell’Abetone". Unione vista favorevolmente da rappresentanti sia del Cimone che dell’Abetone. Un progetto – concordano i rappresentanti delle due stazioni e l’intermedio comune di Fiumalbo – al quale già si era pensato da anni, ma mai come ora pare che sia il momento favorevole per realizzarlo. Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana infatti stringono sempre più accordi. La recente assegnazione congiunta di tre tappe del Tour de France ciclistico ne è un esempio. "Siamo nettamente favorevoli ad unire le nostre forze in unico grande comprensorio". Il primo passo è ipotizzato in uno ski-pass unico, per un super-comprensorio con 100 km di piste, vicino agli aeroporti (Bologna e Pisa) e a città d’arte come Modena, Bologna, Firenze e Pisa, in una zona nota anche per le sue eccellenze eno-gastronomiche e la Motor Valley.

g. p.