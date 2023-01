"Abitcoop, case solo per benestanti La sinistra ha abdicato al suo ruolo"

di Gianpaolo Annese

"Abitcoop, che nel passato era il principale protagonista nelle politiche di edilizia sociale, ha di fatto dovuto abdicare al suo ruolo. Ora fa case che sono alla portata economica solo di famiglie benestanti". L’ex assessore Daniele Sitta commenta l’intervento della presidente di Abitcoop Simona Arletti sulla fame di alloggi a prezzo agevolato, soprattutto per giovani coppie che a quanto risulta dal saldo migratorio pubblicato nei giorni scorsi tendono a lasciare il capoluogo e andare in provincia dove si trovano residenze economicamente più alla portata.

Arletti ha spiegato nei giorni scorsi la lievitazione dei prezzi spiegando tra l’altro che "oggi per realizzare abitazioni o si recuperano immobili dismessi, però con alti costi di realizzazione, oppure si riqualificano aree dismesse prima adibite a servizi (come stiamo facendo a Parco dei Fiori). Oppure ancora occorre acquisire terreno da privati a prezzi di mercato che in città sono alto. Il problema oggi si è aggravato soprattutto dopo la guerra, che tra gli effetti devastanti ha causato rincari delle materie prime indispensabili come il ferro del 300%, portando anche i costi di costruzione complessivo a lievitare almeno del 30%". Anche Abitcoop, realtà imprenditoriale che coniuga, si legge sul siti internet di presentazione, "valori solidaristici e innovazione progettuale e tecnologica con particolare attenzione al tema del risparmio energetico, ha scelto, proseguiva Arletti, " di fare case di qualità certificate Casaclima perché offrono maggior benessere abitativo e risparmi significativi di emissioni Co2 e di consumi energetici. La qualità parte dalla progettazione passa per la scelta dei materiali e arriva all’esecuzione, che se non è fatta a regola d’arte non garantisce poi che l’agenzia Casaclima certificati il fabbricato. E la qualità ha un costo".

Un discorso che però lascia perplesso Sitta secondo il quale "Abitccop, che nel passato era il principale protagonista nelle politiche di edilizia sociale, ha di fatto dovuto abdicare al suo ruolo. Ora fa case indubbiamente belle e con alto contenuto qualitativo di risparmio energetico. Ma sono case che sono alla portata economica solo di famiglie benestanti". Arletti conferma poi, prosegue Sitta, "che un piano di edilizia convenzionata può arrivare solo dal pubblico e quindi dal Comune. Bene, quel piano oggi non c’è e nel Pug non è previsto. O la sinistra ha abdicato al suo ruolo, dando risposte abitative solo ai ricchi, o c’è qualcosa di molto sbagliato nella gestione delle politiche urbanistiche. Allora sarà meglio correggerle e velocemente. Arletti non ha il coraggio di dirlo e allora lo dico io: così non va. Con le norme di Pug e senza un piano casa le giovani coppie che chiedono una casa a Modena a prezzi accessibili avranno risposta, forse, quando andranno in pensione. No, così non va".