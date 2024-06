Abitcoop punta sul green: "Realizziamo case ’full electric’ per ridurre l’impatto ambientale"

L’assemblea dei soci di Abitcoop, la maggiore cooperativa di abitazione della provincia di Modena, aderente a Legacoop Estense, ha dato il via libera al bilancio. "I dati – spiega Simona Arletti, presidente di Abitcoop – parlano di un bilancio ancora una volta positivo, nonostante le perduranti tensioni sul mercato immobiliare legate all’instabilità internazionale e all’aumento dei costi delle materie prime. L’andamento dei bandi 2023 ha confermato un esteso bisogno di case ancora insoddisfatto, con richieste da parte dei soci superiori all’offerta di alloggi: nel corso dell’anno sono stati rogitati 41 alloggi in proprietà e consegnati 4 in godimento, ed è stata avviata la realizzazione di altre 51 unità abitative".

A livello di politiche istituzionali per l’abitare dopo l’era dei Peep ora si assiste da un lato all’aumento degli oneri di urbanizzazione, dall’altro alla richiesta di realizzazione di alloggi in edilizia residenziale sociale nei comparti in cui i privati hanno interesse, ma le risorse pubbliche necessarie per rigenerare ampie parti di città in logica Ers sono molto limitate.

"In questo scenario, in cui si vede l’urgenza del problema ma si faticano a costruire politiche concrete – continua Arletti – Abitcoop offre soluzioni abitative che danno anche una risposta alla fascia grigia, come il godimento con patto di futura vendita e la scontistica dell’affitto pagato; stiamo rendendo disponibili a prezzi molto competitivi, in primis per gli affittuari stessi, immobili su cui scade l’obbligo delle convenzioni, inoltre ci stiamo muovendo insieme ad altre cooperative per dare una risposta al caro affitti e realizzare in aree di rigenerazione urbana a Modena, Carpi , Fiorano e Bologna, una risposta per le tante famiglie che cercano case in godimento. Abbiamo anche candidato al bando regionale sull’abitare sociale la nostra idea di un intervento innovativo di abitare Senior, sperando di ottenere i contributi necessari per far partire la sperimentazione a Modena".

A livello strategico, in linea con la propria mission Abitcoop si è concentrata in misura crescente sulla realizzazione di case altamente efficienti dal punto di vista energetico, sicure e belle, che portino benessere abitativo e riducano l’impatto ambientale, evitando ogni spreco energetico possibile, a beneficio dei residenti e dell’ambiente. "Rientra nel nostro orientamento all’innovazione – spiega Andrea Prampolini, direttore generale di Abitcoop – anche la scelta di realizzare case Full Electric, che permettono una gestione completamente green della fornitura di energia elettrica, evitando contemporaneamente quegli aumenti di costi che hanno toccato il gas in maniera più rilevante rispetto all’energia. E per fine anno è prevista la consegna delle prime case Plus Energy Buildings a Castenaso che vedono Abitcoop, unica impresa in Italia, ad aver aderito ad un progetto europeo orientato alla realizzazione di abitazioni che producono più energia di quella che consumano".