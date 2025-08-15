Abiuso saluta staff e compagni. A sorpresa andrà alla Carrarese

Davanti ad un centinaio di tifosi, che hanno sfidato la canicola, il Modena ha svolto ieri mattina una seduta a porte aperte al campo Zelocchi. Nonostante il gran caldo, Andrea Sottil, a meno di una settimana dall’esordio ufficiale della squadra di lunedì prossimo a Torino in Coppa Italia, ha fatto lavorare sodo il gruppo per un’oretta e mezzo. Prima della seduta si è visto Fabio Abiuso, in abiti borghesi, salutare i compagni e tutto lo staff canarino: la giovane punta classe 2003 stava infatti andando a raggiungere la Carrarese, squadra a cui è stato ceduto a titolo definitivo. Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale.

Una destinazione un po’ a sorpresa, visto che fino a pochi giorni fa Abiuso sembrava ad un passo dal Pescara (dopo che c’era stato l’interesse anche di Cesena ed Entella), poi l’accelerata decisiva è stata degli apuani, che tra l’altro avrebbero mostrato un certo interesse anche per Fabio Ponsi, se ne saprà di più nei prossimi giorni. Dopo il prestito ai gialloazzurri di Bozhanaj, si è quindi instaurata una sorta di corsia preferenziale tra Modena e Carrarese: Abiuso lascia il Modena (dopo aver giocato la seconda parte della scorsa stagione alla Sampdoria), con un personale bilancio in gialloblu conta oltre 40 presenze condite da sette reti.

L’operazione non ha avuto contropartite tecniche (si poteva supporre un interesse per Cicconi ma il Modena ha già completato il reparto degli esterni). Il mercato del Modena ora si concentrerà in entrata sulla ricerca di un altro centrocampista per completare il reparto, e sulle uscite di quei giocatori, rientrati dai prestiti, che non sono stati aggregati al grippo sin dal ritiro non rientrando nei piani per questa stagione, ovvero Giovannini, Oukhadda e Strizzolo, per i quali si cercherà una sistemazione entro la fine del mercato.

Da segnalare infine la voce che vuole Beyuku oggetto del desiderio di almeno un paio di società di serie A; vedremo eventuali sviluppi.

