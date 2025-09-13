"Abk Group, a rischio l’economia del territorio"

L’indomani della decisione della proprietà dello stabilimento finalese di Abk Group di concentrare da gennaio 2026 tutta la produzione a Solignano Nuovo, dove è stato recentemente installato un nuovo avanzato impianto altamente tecnologico e flessibile, si alza preoccupata la voce del sindacato. Ieri al termine di un’assemblea che ha visto un’altissima partecipazione di lavoratori e lavoratrici, cui sono stati prospettati gli impegni dell’azienda, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec non hanno mancato di lanciare un avvertimento ad Abk per quella che a oggi appare "una decisione inderogabile da parte del consiglio di amministrazione di Abk Group di chiudere definitivamente la parte produttiva dello stabilimento di Finale Emilia". Il monito è che "non si compiano azioni unilaterali, riservandoci di intraprendere iniziative di protesta richieste dai lavoratori".

Qui nel polo industriale di Massa sono occupati un totale di 100 dipendenti, ma tra qualche mese la prospettiva è che resteranno operativi solamente i reparti di logistica, amministrazione, commerciale e campioni.

"I 47 lavoratori coinvolti nel disegno industriale dell’azienda – fanno sapere dal sindacato - avranno tutti la possibilità di essere reimpiegati nel reparto logistica di Finale Emilia o nel sito produttivo di Solignano, ma non possiamo ignorare le gravi conseguenze che questa scelta avrà sull’economia e sul tessuto sociale del territorio".

Non è dato al momento sapere quanti effettivamente saranno invitati ad accogliere il trasferimento e quanti, invece, potranno essere effettivamente reimpiegati nella logistica della sede finalese. E questo alimenta incertezze e perplessità su un piano che dovrà essere necessariamente perfezionato e reso meno doloroso possibile.

"La chiusura di questo presidio produttivo – però sottolineano Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec - rappresenta l’ennesimo colpo a un’area che ha già subito negli anni un progressivo impoverimento industriale. Finale Emilia perde oggi non solo posti di lavoro sul territorio, ma anche una parte della propria identità produttiva, con ricadute certe sull’indotto, sull’economia locale e sulla prospettiva di sviluppo futuro dell’area. Spostare attività e risorse altrove significa abbandonare il territorio. I lavoratori dello stabilimento storico del gruppo Abk sentono tradito il legame costruito negli anni con azienda e comunità. Il nostro impegno – assicurano i sindacati - sarà massimo nel rivendicare con forza anche una visione di sviluppo e non di dismissione per i territori come Finale Emilia, troppo spesso esclusi dalle strategie industriali di lungo periodo".

Alberto Greco