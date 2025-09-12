Abk Group sceglie Solignano. La produzione lascia Finale

"Nella prospettiva di valorizzare gli investimenti effettuati, il Consiglio di amministrazione del 4 settembre 2025 ha deliberato l’avvio di un processo graduale di trasferimento delle attività produttive dal sito di Finale Emilia agli altri siti produttivi dell’azienda a partire dal gennaio, garantendo la salvaguardia occupazionale". Così recita un comunicato di Abk Group diffuso ieri al termine di un incontro avuto nella mattinata con le rappresentanze sindacali. L’Area Nord rischia, dunque, di impoverirsi ulteriormente della presenza di ceramiche.

Dopo il fallimento dello stabilimento di "Opera" a Camposanto, un’altra tegola sta per abbattersi, anche se dalle notizie che filtrano sull’incontro dovrebbero poter essere scongiurati – in questo caso – licenziamenti.

"Il personale produttivo – continua infatti la nota del Gruppo ceramico di Solignano – sarà pertanto progressivamente ricollocato presso il sito di Solignano Nuovo e presso le altre aree operative del Gruppo in un percorso che mira a preservare professionalità e stabilità".

Il sito di Finale Emilia – in forza delle promesse dell’azienda - continuerà a svolgere un ruolo strategico come principale polo logistico del Gruppo, mantenendo attive le funzioni amministrative e commerciali. Ma, non produrrà più piastrelle. Si calcola che una cinquantina di lavoratori (47) entro l’inizio del nuovo anno dovranno decidere se accettare il trasferimento o nel frattempo trovarsi un nuovo lavoro. Il sindacato, domani intanto su ha convocato una assemblea dei lavoratori per decidere la risposta da dare a questo annuncio, che arriva un po’ inatteso. "Abk Group – spiega l’azienda – ha investito sui propri plants produttivi 100 milioni di euro negli anni recenti realizzando nel sito di Solignano Nuovo un polo industriale all’avanguardia, attraverso l’installazione del nuovo impianto di grandi lastre che, tramite la rivoluzionaria tecnologia della vena passante, risponda con efficienza e flessibilità alle sfide del mercato globale, assicurando i migliori standard in materia di sostenibilità ambientale e sociale". Abk, che ha raggiunto la dimensione come Gruppo di circa 480 lavoratori, assunti con contratto indeterminato, cui vengono inoltre riconosciuti due livelli retributivi derivanti dal Contratto Nazionale, è andata rafforzando in questi anni la sua posizione di mercato con l’acquisto della società Gardenia Orchidea e l’acquisizione del marchio Desvres e del relativo sito produttivo di Louvroil nella regione dell’Alta Francia. Ed è ormai uno dei principali e più solidi player del settore.

Alberto Greco